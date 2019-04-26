   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 26/04/2019 Якщо ОТГ погодяться сплачувати місту за перебування їх дітей у міських садочках, то такі діти будуть зараховані до ДНЗ на рівних умовах з дітьми м. Львова...>> Ще 92 бійці зі Львова отримають матеріальну допомогу у розмірі по 100 тис. грн: загалом місто надало таку допомогу 2285 військовим...>> У Львові вшанували 33-ю річницю Чорнобильської катастрофи...>> Виконавчий комітет виділив кошти на ремонт підпірних стінок на вул. Хуторівка і вул. Тернопільська...>> Олександр Ганущин привітав прикордонників Львівщини з професійним святом...>> Які документи мають знаходитися на місці здійснення торгівельної діяльності у ФОПа на загальній системі оподаткування...>> Вже сьогодні розпочне свою роботу IX Великодній ярмарок...>> На Великодні свята «Гаряча лінія» Львова працюватиме у звичному режимі...>> У Львові припинено незаконну діяльність 3-х АЗС...>> Після реконструкції пл. Двірцевої саме трамвай має стати головним транспортом на оновленій площі...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Порошенко про Тимошенко у ролі ведучої на дебатах: Це неповага...
 >>> 
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Лиходій, який пограбував студента у Львові, може сісти за ґрати на 6 років...
26-04-2019, 11:28  >>> 
Чоловіка, який надав поліції неправдиве свідчення, засудили у Червонограді...
26-04-2019, 11:28  >>> 
За умисне вбивство на Львівщині колишній учасник АТО проведе за ґратами 7 років...
25-04-2019, 10:14  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 
Фахівці нагадують про небезпеку лептоспірозу...
19-04-2019, 13:27  >>> 

Олександр Ганущин привітав прикордонників Львівщини з професійним святом

Суспільство | 26-04-2019, 13:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 45 45    
Сьогодні, 26 квітня, голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин взяв участь в урочистостях до Дня прикордонника України.
Олександр Ганущин привітав прикордонників Львівщини з професійним святом
Олександр Ганущин, вітаючи прикордонників із професійним святом від імені Львівської обласної ради, висловив переконання, що прикордонники Львівщини обов’язково пройдуть урочистим маршем центральними площами Луганська, Донецька, Севастополя. «Але за це нам ще треба багато поборотися. Однак, упевнений, перемога буде за нами!», - сказав він.

Також очільник облради побажав прикордонникам здоров’я і віри в те, що ми робимо усе правильно.

Крім того, за сумлінне виконання службових обов’язків, ініціативу, самовідданість, високий професіоналізм та з нагоди Дня прикордонника Олександр Ганущин відзначив грамотами Львівської обласної ради:

-підполковника Дудника Олега Валентиновича – начальника відділу прикордонної служби «Львів-аеропорт» І категорії (тип А) Львівського прикордонного загону;

-майора Підгорного Романа Миколайовича – начальника відділення інспекторів прикордонної служби «Грушів» (тип Б) відділу прикордонної служби «Рава-Руська» І категорії (тип Б) Львівського прикордонного загону;

-капітана медичної служби Соболевського Руслана Анатолійовича – лікаря-ординатора хірургічного відділення клініки хірургії Військово-медичного клінічного центру;

-старшого лейтенанта Кортельова Максима Олексійовича – начальника групи по роботі з іноземцями та адміністративного провадження відділу прикордонної служби «Краківець» І категорії (тип Б);

-старшого лейтенанта Олійника Сергія Дмитровича – начальника мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування Кінологічного навчального центру;

-лейтенанта Валерську Катерину Сергіївну – старшого інспектора прикордонної служби групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби «Шегині» (тип А) відділу прикордонної служби «Шегині» І категорії (тип Б) Мостиського прикордонного загону.

Нагородами Львівської обласної ради "Подяка обласної ради" відзначено:

-полковника Краснопортка Руслана Михайловича – першого заступника начальника Західного регіонального управління - начальника штабу;

-полковника у відставці Гнатушу Валерія Івановича – голову організації ветеранів Львівського прикордонного загону;

-старшого сержанта Черник Галину Василівну – фельдшера відділення охорони здоров’я (з медичним пунктом) Кінологічного навчального центру;

-Когута Андрія Романовича – зубного техніка стоматологічного відділення Військово-медичного клінічного центру;

-Чучукала Юрія Петровича – начальника команди воєнізованої охорони комендантського відділення відділу організації повсякденної діяльності штабу Львівського прикордонного загону.

Довідково:

День прикордонника – професійне свято прикордонників України. Відзначається щорічно 30 квітня, починаючи з 2018 року.
   Новини по темі: Суспільство
Олександр Ганущин привітав прикордонників Львівщини з професійним святом...
26-04-2019, 13:25  >>> 
Які документи мають знаходитися на місці здійснення торгівельної діяльності у ФОПа на загальній системі оподаткування...
26-04-2019, 13:24  >>> 
НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ВЕЛИКУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ...
26-04-2019, 11:31  >>> 
У Золочеві прокурор в суді провів ознайомлювальну лекцію для школярів...
26-04-2019, 11:30  >>> 
Які документи мають знаходитися на місці здійснення торгівельної діяльності у ФОПа на загальній системі оподаткування...
26-04-2019, 10:22  >>> 
Монетизація субсидій: що потрібно знати...
26-04-2019, 09:42  >>> 
У Києві відремонтують ще три станції метро...
26-04-2019, 08:39  >>> 
   АктуальноАктуально
Коломойський подав 5 нових позовів проти НБУ — ЗМІ...
26-04-2019, 10:17  >>> 
Матіос розповів, коли піде зі служби...
26-04-2019, 10:16  >>> 
Зеленський полетів на вихідні до Туреччини...
26-04-2019, 10:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
У Порошенка дорікнули Зеленському, що махнув до Туреччини...
26-04-2019, 10:19  >>> 
Трамп просуває ідею угоди з Китаєм і РФ щодо контролю над ядерною зброєю – ЗМІ...
26-04-2019, 10:14  >>> 
Речнику штабу Зеленського не до душі ідея обмежити повноваження президента...
26-04-2019, 10:12  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Дискусійна система Bosch CCS900 знімається з виробництва - сторонам запропонують нове технічне рішення...
26-04-2019, 10:59  >>> 
Для фахівців телеком-індустрії відбудеться бізнес-перезавантаження на морі...
26-04-2019, 10:48  >>> 
Курс валют: Долар подорожчав, євро дешевшає...
26-04-2019, 10:20  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Олександр Ганущин привітав прикордонників Львівщини з професійним святом...
26-04-2019, 13:25  >>> 
Які документи мають знаходитися на місці здійснення торгівельної діяльності у ФОПа на загальній системі оподаткування...
26-04-2019, 13:24  >>> 
НА КОРДОНІ З УГОРЩИНОЮ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ВЕЛИКУ ПАРТІЮ СИГАРЕТ...
26-04-2019, 11:31  >>> 
   ВладаВлада
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ...
15-04-2019, 08:13  >>> 
Порошенко готовий брати участь в дебатах 14 і 19 квітня...
09-04-2019, 08:28  >>> 
Порошенко пообіцяв не призначати на посади своїх бізнеспартнерів...
09-04-2019, 08:26  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:36 Якщо ОТГ погодяться сплачувати місту за перебування їх дітей у міських садочках, то такі діти будуть зараховані до ДНЗ на рівних умовах з дітьми м. Львова
14:35 Ще 92 бійці зі Львова отримають матеріальну допомогу у розмірі по 100 тис. грн: загалом місто надало таку допомогу 2285 військовим
14:34 У Львові вшанували 33-ю річницю Чорнобильської катастрофи
14:33 Виконавчий комітет виділив кошти на ремонт підпірних стінок на вул. Хуторівка і вул. Тернопільська
13:25 Олександр Ганущин привітав прикордонників Львівщини з професійним святом
13:24 Які документи мають знаходитися на місці здійснення торгівельної діяльності у ФОПа на загальній системі оподаткування
13:22 Вже сьогодні розпочне свою роботу IX Великодній ярмарок
13:20 На Великодні свята «Гаряча лінія» Львова працюватиме у звичному режимі
13:19 У Львові припинено незаконну діяльність 3-х АЗС
11:36 Після реконструкції пл. Двірцевої саме трамвай має стати головним транспортом на оновленій площі

   Анонси
Про облік такого об’єкта інтелектуальної власності як «комерційна таємниця»...
23-04-2019, 11:42  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
З 02 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ!...
18-04-2019, 16:52  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования