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Майже 14,5 млн. гривень сплачено до місцевих бюджетів плати за ліцензії за три місяці 2019 року на Львівщині
|Суспільство | 26-04-2019, 16:54
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Як повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДФС у Львівській області за січень-березень 2019 року платники податків поповнили місцеві скарбниці на 14 452,4 тис.гривень.
У березні 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 4 449,7 тис. грн. плати за ліцензії.
За січень - березень 2019 року працівниками управління видано 3 860 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (2 246 шт.) та тютюновими виробами (1 614 шт.), призупинено дію 504 ліцензій та анульовано 550 ліцензій.
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