Україна нарощує військові витрати, Росія дещо скоротила – SIPRI Суспільство | 29-04-2019, 10:49 0 114 У 2018 році світові військові витрати зросли до $1,8 трильйона, що на 2,6% більше, ніж у 2017 році і є найвищим показником з 1988 року.



Про це йдеться в звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) від 29 квітня.



"У 2018 році світові військові витрати склали 2,1% світового валового внутрішнього продукту або $239 на людину", - йдеться в повідомленні.





У п'ятірку країн з найбільшими військовими витратами в світі увійшли США, Китай, Саудівська Аравія, Індія та Франція. На них припадало 60% світових військових витрат.



Зокрема, США витратили на оборону $649 мільярдів, Китай – $250 мільярдів (у Китаї зростання військових витрат спостерігався 24-й рік поспіль).



Також значно збільшили свої військові витрати в 2018 році і кілька країн в Центральній і Східній Європі.



Зокрема, витрати Польщі зросли на 8,9% до $ 11,6 мільярда, витрати України – на 21% до $4,8 мільярда.



Витрати Болгарії, Латвії, Литви та Румунії також зросли (18-24%) в 2018 році.



"Зростання військових витрат в Центральній і Східній Європі багато в чому пов'язане зі зростаючими уявленнями про загрозу з боку Росії. Це незважаючи на те, що російські військові витрати за останні два роки скоротилися", - повідомив старший науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Пітер Веземан.



Відзначається, що в 2018 році військові витрати Росії скоротилися на 3,5% порівняно з 2017 роком і склали $61,4 мільярда. Це зробило її шостою за розмірами військових витрат країною в рейтингу SIPRI.



Разом з тим деякі країни скоротили витрати на оборону. Зокрема, військові витрати в країнах Африки скоротилися на 8,4% (в Алжирі (-6,1%), Анголі (-18%) і Судані (- 49%)), а в державах на Близькому Сході – на 1,9%.



SIPRI відстежує зміни у військових витратах в усьому світі. Військові витрати включають в себе витрати уряду на поточну військову діяльність і збройні сили, в тому числі заробітну плату і допомогу, оперативні витрати, закупівлі озброєння та військової техніки, військове будівництво, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, а також управління і тилове забезпечення.