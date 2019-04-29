Американські радикали-націоналісти переходять у Вконтактє – ЗМІ Суспільство | 29-04-2019, 10:54 0 115 Все більше білих націоналістів-радикалів зі США та світу використовують російську мережу Вконтактє для спілкування між собою та розповсюдження своїх "меседжів ненависті".



Про це повідомляє "Голос Америки".



Мова йде про антисемітів, ісламофобів, людей, які виступають за повернення рабства тощо.



У 2017 році їх сторінки почали блокувати Facebook і Twitter, тому націоналісти-радикали змінили ці соцмережі на ВК, бо там більш лояльні правила.



Водночас, відзначається, що головної своєї мети – розширити аудиторію – вони наразі не досягли, бо у ВК мають порівняно невелику кількість друзів та підписників.



Сам ВК запевняє, що екстремістські пости видаляє.



"ВК рішуче виступають проти підбурювання до насильства, екстремізму та незаконного контенту. Ми видаляємо такі матеріали та блокуємо спільноти або сторінки, які їх розповсюджують за хвилини після надходження скарги", - йдеться в офіційній заяві ВК.



Повідомляється, що деякі аканти дійсно блокують, але залишаються і ті, які продовжують вільно публікувати пости з закликами до насильства і навіть убивства.



Також зазначається, що націоналісти-радикали нерідко поширюють новини російських федеральних медія, коментують їх англійською та російською.