   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 30/04/2019 Фірма з "приватівським" директором таємно зведе житло на Лісовому за 119 мільйонів...>> ДТП з українцями в Росії: з'явилися подробиці...>> У Криму окупанти зі зброєю ввірвалися в будинки кримських татар...>> ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат...>> У Росії перекинувся автобус з українцями: 21 потерпілий - ЗМІ...>> ФРН попередила Туреччину про наслідки через купівлю С-400...>> Помпео: РФ і в 2050-му намагатиметься втручатись у вибори США...>> Кількість політв'язнів у Росії перевищила 230 осіб - доповідь...>> Лідер "Ісламської держави" уперше за п'ять років з'явився на відео...>> Трамп все частіше робить хибні заяви - WP...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Порошенко про Тимошенко у ролі ведучої на дебатах: Це неповага...
 >>> 
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Трьох юнаків з Жовківщини, які до смерті побили однолітка через борг, посадили під варту...
26-04-2019, 18:36  >>> 
Лиходій, який пограбував студента у Львові, може сісти за ґрати на 6 років...
26-04-2019, 11:28  >>> 
Чоловіка, який надав поліції неправдиве свідчення, засудили у Червонограді...
26-04-2019, 11:28  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 
Фахівці нагадують про небезпеку лептоспірозу...
19-04-2019, 13:27  >>> 

ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат

Суспільство | 30-04-2019, 08:30Коментарів: 0 0 Переглядів: 103 103    
Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі - із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ОС поблизу н.п. Лебединське і Піски. Втрат серед українських військових немає.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 30 квітня.

"Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - підкреслили у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики 6 разів обстріляли позиції ОС: з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу міста Мар'їнка.

Двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля населеного пункту Широкине, двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Піски.

З автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Павлопіль.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли українські позиції: з 82 мм мінометів - в районі населеного пункту Золоте-4, з автоматичних станкових гранатометів - біля села Травневе.

За даними розвідки, 29 квітня одного окупанта було знищено.

"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля села Лебединське, з гранатометів різних систем - поблизу населеного пункту Піски", - наголосили у прес-центрі.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.
   Новини по темі: Суспільство
ДТП з українцями в Росії: з'явилися подробиці...
30-04-2019, 10:01  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат...
30-04-2019, 08:30  >>> 
У Росії перекинувся автобус з українцями: 21 потерпілий - ЗМІ...
30-04-2019, 08:29  >>> 
Американські радикали-націоналісти переходять у Вконтактє – ЗМІ...
29-04-2019, 10:54  >>> 
Україна нарощує військові витрати, Росія дещо скоротила – SIPRI...
29-04-2019, 10:49  >>> 
На Великдень окупанти тричі відкривали вогонь, але зазнали втрат в небойових умовах...
29-04-2019, 10:48  >>> 
В Києві від вибуху у житловому будинку загинуло 2 осіб...
29-04-2019, 10:47  >>> 
   АктуальноАктуально
Коломойський подав 5 нових позовів проти НБУ — ЗМІ...
26-04-2019, 10:17  >>> 
Матіос розповів, коли піде зі служби...
26-04-2019, 10:16  >>> 
Зеленський полетів на вихідні до Туреччини...
26-04-2019, 10:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
У Криму окупанти зі зброєю ввірвалися в будинки кримських татар...
30-04-2019, 10:00  >>> 
ФРН попередила Туреччину про наслідки через купівлю С-400...
30-04-2019, 08:29  >>> 
Помпео: РФ і в 2050-му намагатиметься втручатись у вибори США...
30-04-2019, 08:27  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Фірма з "приватівським" директором таємно зведе житло на Лісовому за 119 мільйонів...
30-04-2019, 11:32  >>> 
Дискусійна система Bosch CCS900 знімається з виробництва - сторонам запропонують нове технічне рішення...
26-04-2019, 10:59  >>> 
Для фахівців телеком-індустрії відбудеться бізнес-перезавантаження на морі...
26-04-2019, 10:48  >>> 
   СуспільствоСуспільство
ДТП з українцями в Росії: з'явилися подробиці...
30-04-2019, 10:01  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат...
30-04-2019, 08:30  >>> 
У Росії перекинувся автобус з українцями: 21 потерпілий - ЗМІ...
30-04-2019, 08:29  >>> 
   ВладаВлада
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ...
15-04-2019, 08:13  >>> 
Порошенко готовий брати участь в дебатах 14 і 19 квітня...
09-04-2019, 08:28  >>> 
Порошенко пообіцяв не призначати на посади своїх бізнеспартнерів...
09-04-2019, 08:26  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:32 Фірма з "приватівським" директором таємно зведе житло на Лісовому за 119 мільйонів
10:01 ДТП з українцями в Росії: з'явилися подробиці
10:00 У Криму окупанти зі зброєю ввірвалися в будинки кримських татар
08:30 ООС: Бойовики били з мінометів і гранатометів, без втрат
08:29 У Росії перекинувся автобус з українцями: 21 потерпілий - ЗМІ
08:29 ФРН попередила Туреччину про наслідки через купівлю С-400
08:27 Помпео: РФ і в 2050-му намагатиметься втручатись у вибори США
08:26 Кількість політв'язнів у Росії перевищила 230 осіб - доповідь
08:24 Лідер "Ісламської держави" уперше за п'ять років з'явився на відео
08:24 Трамп все частіше робить хибні заяви - WP

   Анонси
Про облік такого об’єкта інтелектуальної власності як «комерційна таємниця»...
23-04-2019, 11:42  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
З 02 травня вступають у дію нові рахунки для сплати ЄСВ!...
18-04-2019, 16:52  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования