Війна на сході: Окупанти здійснили 13 обстрілів, 1 боєць ООС загинув Суспільство | 01-05-2019, 09:59 0 42



Минулої доби збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82-мм мінометів.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:



з 82 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Павлопіль;

з протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї – поблизу села Талаківка;

з гранатометів різних систем – біля населеного пункту Піски;

чотири рази з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське;

з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Опитне;

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Широкине;

двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля міста Мар’їнка.



В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог двічі обстріляв позиції українських захисників:



з 120 мм мінометів – в районі населеного пункту Троїцьке;

з великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Луганське.



Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один отримав поранення. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 30 квітня двох окупантів було знищено, ще трьох – поранено.



Станом на 7:00 1 травня ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": з великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське і зі стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гранітне.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріли противника українські підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються.

