Мер Львова закликав міста не вимикати мешканцям гарячу воду на ціле літо

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 02/05/2019 ВИКРАДЕНИЙ АВТОМОБІЛЬ ВИЯВИЛИ В ПУНКТІ ПРОПУСКУ «РАВА - РУСЬКА»...>> До відома подорожуючих через автомобільний пункт пропуску «Косино»...>> Працівники Львівської митниці ДФС виявили зайвого товару на понад мільйон гривень...>> На Львівщині затримано організатора незаконного переправлення громадян через український кордон...>> Крадія, який вчинив 70 злочинів, посадили до в’язниці у Львові...>> Прокурори у Радехові скерували до суду справу щодо директора комунального підприємства, який отримав 16 тис грн хабара...>> Майже на 2,8 тисяч осіб збільшилася кількість суб’єктів господарювання на Львівщині з початку 2019 року...>> Змінюються реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску...>> Підсумки роботи Львівського ОУЛМГ за 1 квартал 2019 рок...>> У Львові діє майданчик для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів: мешканців закликають користати з послуг майданчику...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Порошенко про Тимошенко у ролі ведучої на дебатах: Це неповага...
 >>> 
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Слідчі ДБР розслідують обставини смертельної ДТП за участі курсанта Львівського державного інституту внутрішніх справ...
01-05-2019, 12:25  >>> 
Трьох юнаків з Жовківщини, які до смерті побили однолітка через борг, посадили під варту...
26-04-2019, 18:36  >>> 
Лиходій, який пограбував студента у Львові, може сісти за ґрати на 6 років...
26-04-2019, 11:28  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 
Фахівці нагадують про небезпеку лептоспірозу...
19-04-2019, 13:27  >>> 

Мер Львова закликав міста не вимикати мешканцям гарячу воду на ціле літо

Суспільство | 02-05-2019, 09:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 184 184    
Мер Львова закликав міста не вимикати мешканцям гарячу воду на ціле літо
Мер Львова Андрій Садовий відреагував на публікації в пресі щодо припинення подачі гарячої води в низці міст України. Він наголосив на тому, що у Львові гарячу воду подають цілий рік, окрім випадків підготовки мереж до нового сезону.
«Читаю про те, що в деяких обласних центрах України на літо відключають гарячу воду. Так, це правда — за сьогоднішніми тарифами за гарячу воду в кранах влітку міста мають доплачувати. Але, мабуть, цей атрибут цивілізації таки вартує цього», — написав у себе на сторінці в мережі Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, у Львові ще з 2010 року гаряче водопостачання мешканці отримують протягом цілого року.
   Новини по темі: Суспільство
До відома подорожуючих через автомобільний пункт пропуску «Косино»...
02-05-2019, 13:23  >>> 
На Львівщині затримано організатора незаконного переправлення громадян через український кордон...
02-05-2019, 11:33  >>> 
Майже на 2,8 тисяч осіб збільшилася кількість суб’єктів господарювання на Львівщині з початку 2019 року...
02-05-2019, 11:27  >>> 
Змінюються реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску...
02-05-2019, 11:24  >>> 
Підсумки роботи Львівського ОУЛМГ за 1 квартал 2019 рок...
02-05-2019, 11:21  >>> 
У Львові діє майданчик для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів: мешканців закликають користати з послуг майданчику...
02-05-2019, 11:17  >>> 
Фахівці застерігають про небезпеку укусу кліща...
02-05-2019, 11:11  >>> 
   АктуальноАктуально
Коломойський подав 5 нових позовів проти НБУ — ЗМІ...
26-04-2019, 10:17  >>> 
Матіос розповів, коли піде зі служби...
26-04-2019, 10:16  >>> 
Зеленський полетів на вихідні до Туреччини...
26-04-2019, 10:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
У Грузії опозиція звинувачує президента у тиражуванні російської пропаганди...
02-05-2019, 08:54  >>> 
Опитування CNN: Рейтинги Трампа - найвищі за два роки...
02-05-2019, 08:48  >>> 
Речника української місії обрали віце-головою комітету ООН з інформації...
02-05-2019, 08:44  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Фірма з "приватівським" директором таємно зведе житло на Лісовому за 119 мільйонів...
30-04-2019, 11:32  >>> 
Дискусійна система Bosch CCS900 знімається з виробництва - сторонам запропонують нове технічне рішення...
26-04-2019, 10:59  >>> 
Для фахівців телеком-індустрії відбудеться бізнес-перезавантаження на морі...
26-04-2019, 10:48  >>> 
   СуспільствоСуспільство
До відома подорожуючих через автомобільний пункт пропуску «Косино»...
02-05-2019, 13:23  >>> 
На Львівщині затримано організатора незаконного переправлення громадян через український кордон...
02-05-2019, 11:33  >>> 
Майже на 2,8 тисяч осіб збільшилася кількість суб’єктів господарювання на Львівщині з початку 2019 року...
02-05-2019, 11:27  >>> 
   ВладаВлада
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ...
15-04-2019, 08:13  >>> 
Порошенко готовий брати участь в дебатах 14 і 19 квітня...
09-04-2019, 08:28  >>> 
Порошенко пообіцяв не призначати на посади своїх бізнеспартнерів...
09-04-2019, 08:26  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
13:26 ВИКРАДЕНИЙ АВТОМОБІЛЬ ВИЯВИЛИ В ПУНКТІ ПРОПУСКУ «РАВА - РУСЬКА»
13:23 До відома подорожуючих через автомобільний пункт пропуску «Косино»
13:20 Працівники Львівської митниці ДФС виявили зайвого товару на понад мільйон гривень
11:33 На Львівщині затримано організатора незаконного переправлення громадян через український кордон
11:32 Крадія, який вчинив 70 злочинів, посадили до в’язниці у Львові
11:30 Прокурори у Радехові скерували до суду справу щодо директора комунального підприємства, який отримав 16 тис грн хабара
11:27 Майже на 2,8 тисяч осіб збільшилася кількість суб’єктів господарювання на Львівщині з початку 2019 року
11:24 Змінюються реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску
11:21 Підсумки роботи Львівського ОУЛМГ за 1 квартал 2019 рок
11:17 У Львові діє майданчик для збору великогабаритних та дрібних будівельних відходів: мешканців закликають користати з послуг майданчику

   Анонси
Львів відзначає своє 763-ліття: програма заходів...
02-05-2019, 11:15  >>> 
Про облік такого об’єкта інтелектуальної власності як «комерційна таємниця»...
23-04-2019, 11:42  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования