У січні-березні 2019 року до державної казни надійшло майже в 1,5 раза митних платежів більше, ніж у минулому році за аналогічний період Суспільство | 02-05-2019, 10:40 0 59 У січні-березні 2019 року Львівською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету України 5 178,5 млн. грн. митних платежів, що на 47,3 % або на 1 662 млн. грн. більше, ніж за січень-березень 2018 року (3 516,5 млн. грн.).

Індикативний показник доходів загального та спеціального фондів Державного бюджету України на січень-березень 2019 року у сумі 4 522,9 млн. грн. митницею виконано на 114,5 %. Перевиконання становить 655,5 млн. гривень.

При цьому індикативний показник загального фонду Державного бюджету України у сумі 4 330,9 млн. грн. митницею виконано на 101,9 % (перевиконання – 82,9 млн. гривень).

Індикативний показник спеціального фонду Державного бюджету України у сумі 192 млн. грн. виконано на 398,1 % (перевиконання – 572,6 млн. гривень).

Значного росту надходжень митних платежів у 2019 році досягнуто за рахунок збільшення обсягів ввезення наступних бюджетоформуючих товарів, або ввезення нових товарів: «автомобiлi легковi» – на 794 млн. грн. (в 4,2 раза); «стаціонарні бурові установки» – на 171,5 млн. грн.; «проводи ізоляційні, кабелі» – на 79,4 млн. грн. (в 13,7 раза); «добрива мінеральні, хімічні, азотні» – на 60,6 млн. грн. (в 8,8 раза); «насіння соняшнику» – на 51,7 млн. грн.; «насіння кукурудзи» – на 41,7 млн. грн. (в 8,8 раза); «арматура ізольована» – на 40,6 млн.гривень.

