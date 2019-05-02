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З 6 травня у Львові розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж

Суспільство | 02-05-2019, 11:02Коментарів: 0 0 Переглядів: 56 56    
З 6 травня у Львові розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж

Теплопостачальні підприємства Львова — ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» готуються до нового опалювального сезону 2019−2020 року. Першим етапом підготовки до ремонтної кампанії є проведення гідравлічних випробувань теплових мереж. Якісно проведена гідравліка і ліквідація всіх виявлених пошкоджень на трубопроводах — це запорука стабільного і безаварійного проходження опалювального сезону.
Так ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» з 6 травня розпочинають проведення щорічних гідравлічних випробувань теплових мереж, з метою виявлення дефектів, що підлягають ліквідації під час літнього ремонтного періоду, а також перевірки щільності та механічної міцності трубопроводів та арматури. На час проведення гідравлічних випробувань і ліквідації виявлених пошкоджень на трубопроводах буде призупинено подачу гарячої води.

Як повідомляють у ЛМКП «Львівтеплоенерго», з 6 травня 2019р. відбуватиметься гідравліка теплових мереж від ТЕЦ-1, ТЦ «Південна» і ТЦ «Північна».

У зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань, буде припинено подачу гарячої води:

з 06.05.2019р. — від ТЕЦ-1 (І-й, ІІ-й, ІІІ-й тепловивід) 764 ж/б:

споживачам Сихівського житлового масиву (пр. Червоної Калини, вул. Морозна, Сихівська, Зубрівська, Монастирського, Довженка, Хуторівка, Чукаріна, Хоткевича, Полуботка, Кавалерідзе, Антоненка-Давидовича, Коломийська, Кос-Анатольського, Трильовського, Вернадського, Антонича, Драгана, Скрипника, Освицька);
споживачам по вул. Стрийська, Бондарська, Скорини, Гашека, Лазаренка, Сахарова, Куликівська, Єфремова, Гвардійська, Лукаша, Моршинська, Кастелівка, Вітовського, Наукова, Володимира Великого та прилеглих до них вулиць (Рубчака, Тролейбусна, Княгині Ольги, Симоненка, Пулюя, Бойчука, Кульпарківська та інші);
споживачам по вул. Шафарика, Дж. Вашингтона, Пасічна, Лисеницька, Китайська, Ярошинської, Дністерська, Раковського, Липова Алея, Зелена.
споживачам мікрорайону «Новий Львів» (вул. Чмоли, Тернопільська, Ярославенка, Мишуги, Тіверська, П. Мирного, Запорізька, Героїв Крут, Литовська, Литвиненка, Угорська, Навроцького, Карбишева, Кам’янецька, Енергетична, Карманського).

з 06.05.2019р. — від ТЦ «Північна» (258 ж/б):

споживачам Шевченківського району по вулицях: Грінченка, Чигиринська, Мідна, Б. Хмельницького, Мазепи, Миколайчука, Щурата, Дж. Леннона, Плугова, Студинського, Хвильового, Лінкольна, Тичини, Льняна, Інструментальна, Замарстинівська, П. Панча, Варшавська, Ю. Липи, пр. Чорновола, Під Голоском, Плужника, Масарика, Окуневського, Кошиця, Сосюри, Липинського, Джерельна, Сорочинська.

Подачу гарячої води споживачам після проведення гідравлічних випробувань теплових мереж буде відновлено:

споживачам Сихівського, Франківського, Личаківського районів — з 31 травня 2019р. від ТЕЦ-1 (764 ж/б);
споживачам Шевченківського району — з 31 травня2019р. від ТЦ «Північна» (258 ж/б).

За інформацією ЛКП «Залізничнетеплоенерго», у зв’язку з гідравлічними випробуваннями теплових мереж на щільність та міцність не буде подаватись гаряча вода:

з 6 до 20 травня 2019р. в будинки за адресами:

— від котельні на вул. Патона, 2а (вул. Виговського, 72; вул. Сигнівка, 3, 5, 7, 9, 11; вул. Любінська, 150−164; вул. Патона, 2−35; вул. П. Полтави, 34; вул. Ряшівська, 7, 9, 13, 15, 27; вул. Кричевського, 65);

— від котельні на вул. Караджича, 11а (вул. Баштанна, 1, 3; вул. Виговського, 1−37; вул. Гірника, 1; вул. Городоцька, 241−249; вул. Головатого, 1−7; вул. Караджича 13, 14, 14а, 16, 29а, б, в; вул. Любінська, 94−104; вул. Мисливська, 15, 27, 29; вул. Яворницького, 1а-11; вул. Патона, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 12);

— від котельні на вул. С. Петлюри, 4а (вул. С. Петлюри, 2−53; вул. Любінська, 89−107; вул. Виговського, 39−65; вул. Кульчицька, 1−16в; вул. Кульпарківська, 128−142, вул. Чувашська, 29, вул. Садова, 27а);

— від котельні на вул. Кульпарківська, 95а (вул. Кульпарківська, 154−180; вул. Виговського, 67−89; вул. Садова, 7, 9, 13, 15; вул. С. Петлюри, 34).

— від котельні на вул. Левандівська, 25а (вул. Левандівська, 25).

з 13 до 27 травня 2019р. в будинки за адресами:

— від котельні на вул. Широка, 79а (вул. Роксоляни, 33; вул. Широка, 64−100, вул. Суботівська, 2);

— від котельні на вул. Сяйво, 17а (вул. Сяйво, 11, 13, 15, 17, 19, 21; вул. Широка, 29, 75, 77; вул. Вигоди, 21, 36, 54, 56, 58, 60, 62; вул. Ангарна, 18; вул. Планерна, 12; вул. Доробок, 48; вул. Сластіона, 58; вул. Низинна, 52, 60);

— від котельні на вул. Роксоляни, 26а (вул. Роксоляни, 28, 51, 57, 59, 63, 65, 65а; вул. Повітряна, 92, 94, 65, 88, 68; вул. Сірка, 2, 25; вул. Суботівська, 7, 9, 11, 8, 10, 12; вул. Низинна, 2, 4, 5; вул. Мундяка, 8; вул. Калнишевського, 1, 2, 4, 4а, 6)

— від котельні на вул. Шевченка, 362а (вул. Шевченка, 318−416; вул. Річицька, 9);

— від котельні на вул. Ожинова, 5 (вул. Біберовича, 9, 11,13а; вул. Ожинова, 1; вул. Порічкова, 15);

— від котельні на вул. Величковського, 1 (усі будинки на вул. Величковського).

«Гідравлічні випробування — це обов’язкова вимога, яку необхідно виконати, щоб забезпечити надійне і стабільне проходження опалювального сезону, зменшити і не допустити аварійності, побачити, де є слабкі місця і ліквідувати їх під час літньої ремонтної кампанії. Адже справний стан трубопроводів є запорукою надійного і стабільного проходження опалювального сезону — це безпека мереж та безпека мешканців, безаварійне проходження опалювального сезону.

Зокрема, ми можемо проаналізувати тенденцію проходження опалювального сезону за минулі роки і побачити, що взимку у нас практично не відбувається аварійних ситуацій. Адже гідравлічні випробування дають можливість промоніторити теплові мережі на предмет потенційних витоків та замінити ці слабкі місця", — розповів Олександр Одинець, начальник управління інженерного господарства ЛМР.

За його словами, за результатами минулорічних гідравлічних випробувань було виявлено 106 дефектів на трубопроводах, які були усунуті протягом літньої ремонтної кампанії. Відповідно, якщо б ці недоліки не було виявлено і ліквідовано влітку, вони б стали потенційною загрозою для виникнення аварій в опалювальному сезоні.

Нагадаємо, гідравлічні випробовування проводяться щорічно після завершення опалювального сезону, згідно з пунктами «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж», затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України № 71 від 14.02.2007р, та пунктом VI «Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» затверджених Наказом Міністерства палива та енергетики України N 620/378 від 10.12.2008
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