Міжнародний аеропорт «Львів» збільшив пасажиропотік на понад 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року Суспільство | 02-05-2019, 11:04 0 64

За інформацією прес-служби міжнародного аеропорту «Львів», цьогоріч у квітні пасажиропотік аеропорту зріс на 48,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загалом же за січень-квітень 2019 року пасажиропотік зріс на 51,9% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (345,4 тис. пасажирів) і сягнув 524,6 тис. пасажирів.

«За цей рік аеропорт Львова збільшив пасажиропотік на понад 50% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Загалом за цей рік вже понад півмільйона пасажирів скористались аеропортом нашого міста.



Дякуємо, що обираєте Львів! Але хочу, аби так було в усій країні. Доступна авіація — це обов"язковий елемент країни, яка хоче мати успіх", — написав на своїй сторінці у мережі Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.



Так, за оперативними даними ДП «МА „Львів“ ім. Данила Галицького» у квітні 2019 р. авіаперевезеннями скористалися 155,2 тис. пасажирів, що на 48,2% більше, ніж у квітні 2018 р. (104,7 тис. пасажирів). Кількість здійснених рейсів — 1 475, що на 30,6% більше у порівнянні з аналогічним періодом торік (1 129).



«Загалом, за січень-квітень 2019 р. пасажиропотік зріс на 51,9% в порівнянні з показником аналогічного періоду минулого року (345,4 тис. пасажирів) і досяг позначки в 524,6 тис. пасажирів. Кількість рейсів зросла на 27,9%, з 3 974 до 5 081», — інформує прес-служба міжнародного аеропорту «Львів».