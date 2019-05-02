Фахівці застерігають про небезпеку укусу кліща Суспільство | 02-05-2019, 11:11 0 61

На квітень-травень та серпень-вересень припадають піки активності кліщів, які можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань, таких як кліщовий енцефаліт та хвороба Лайма. Щорічно із укусами кліщів в місті Львові до закладів охорони здоров’я звертаються більше 700 людей. Про це інформує Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Із 200 іксодових кліщів, доставлених в лабораторію, у 16 з них виявлено збудника хвороби Лайма. Уникнути такої небезпеки можна при дотриманні простих правил, інформують фахівці.



«По перше, під час прогулянки на природі потрібно подбати про відповідний одяг. Бажано обирати світлий однотонний одяг з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла — так легше буде помітити кліщів, що значно зменшить ризик покусів. Також доцільно використовувати для захисту від кліщів спеціальні засоби, найчастіше це — аерозолі. При відпочинку на природі рекомендовано звільнити місце від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20−25 м. Після завершення прогулянки обов’язково потрібно перевірити тіло, одяг, речі, а також домашніх улюбленців на наявність кліщів. Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб, тому ретельність такої перевірки має значну роль», — повідомляють у Львівському міському відділі ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України».



Однак, якщо все-таки застережні заходи не допомогли уникнути покусу, негайно рекомендовано звернутися за медичною допомогою. У місті Львові цілодобово працюють травмпункти, де кліща видалять, оброблять місце покусу та нададуть рекомендації щодо подальшого спостереження.



У випадках, коли це неможливо, постарайтесь видалити кліща самостійно: повільно витягніть разом із хоботком, розхитуючи його пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, пінцетом чи петлею з нитки, яку слід закріпити найближче до шкіри людини. Після видалення ранку необхідно продезінфікувати антисептичним розчином, а видаленого кліща помістити на шматок вологої марлі у пробірку або інший чистий скляний посуд та щільно закрити кришку. Опісля його варто доставити в лабораторію особливо небезпечних інфекцій для проведення подальших досліджень на виявлення збудників, яка розташована за адресою: вул. Круп’ярська, 27.