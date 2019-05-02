Змінюються реквізити рахунків для зарахування єдиного внеску Суспільство | 02-05-2019, 11:24 0 76 Нові рахунки почнуть функціонувати з 2 травня 2019 року, граничний термін використання існуючих рахунків спливає 1 травня 2019 року. Починаючи з 2 травня 2019 року кошти, які сплачуватимуться платниками на старі рахунки, не будуть зараховуватися, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.

Державною казначейською службою України з метою оптимізації кількості учасників системи електронних платежів Національного банку України – територіальних органів Казначейства, шляхом подальшої централізації інформаційних ресурсів Казначейства (МФО 899998) згенеровано параметри небюджетних рахунків 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування».

Інформацію щодо реквізитів рахунків платники податків можуть отримати в Центрах обслуговування платників за місцем знаходження на обліку або на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДФС у Закарпатській області» в розділі «Бюджетні рахунки»