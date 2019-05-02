На Львівщині затримано організатора незаконного переправлення громадян через український кордон Суспільство | 02-05-2019, 11:33 0 103 За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, слідчими Нацполіції, спільно з працівниками Державної прикордонної служби України, у ніч з 23 на 24 квітня цього року, затримано 34-річного громадянина Російської Федерації, який організував схему незаконного переправлення до Польщі чотирьох громадян Пакистану.



Перетнути державний кордон України зловмисники намагались у с.Шегині на Львівщині, де їх і затримали правоохоронці.



Так, вказаній особі оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі та строк від 5 до 7 років.



Досудове розслідування у вказаному провадженні триває.