До відома подорожуючих через автомобільний пункт пропуску «Косино» Суспільство | 02-05-2019, 13:23 0 45 На Закарпатській митниці ДФС повідомляють, що протягом 2-4 травня 2019 року до 15:00, у зв’язку з технічними роботами щодо переоснащення робочих місць для посадових осіб митниці, можливі збої або затримки у роботі пункту пропуску.

Просимо поставитись до тимчасових незручностей з розумінням, та, у разі можливості, обирати інші пункти пропуску, зокрема, «Дзвінкове» або «Лужанка».

ДФС у Закарпатській області

