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| Газета №35 (55) / 2014
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До відома подорожуючих через автомобільний пункт пропуску «Косино»
|Суспільство | 02-05-2019, 13:23
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|На Закарпатській митниці ДФС повідомляють, що протягом 2-4 травня 2019 року до 15:00, у зв’язку з технічними роботами щодо переоснащення робочих місць для посадових осіб митниці, можливі збої або затримки у роботі пункту пропуску.
Просимо поставитись до тимчасових незручностей з розумінням, та, у разі можливості, обирати інші пункти пропуску, зокрема, «Дзвінкове» або «Лужанка».
ДФС у Закарпатській області
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