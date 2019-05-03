Надходження від підприємств будівельної галузі Львівщини до Зведеного бюджету України за перших три місяці 2019 року зросли на 40,5 відсотків порівнюючи з минулорічними та склали понад 372 мільйони гривень Суспільство | 02-05-2019, 15:14 0 125 Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області у січні-березні 2019 року підприємства будівельної галузі сплатили до Зведеного бюджету України 372,1 млн. грн., що більше ніж за той самий період 2018 року на 107,2 млн. грн., або на 40,5 відсотка. Питома вага будівельної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету складає 5,8 відсотка.

Найбільшими платниками будівельної галузі є ПП «Арт-Енерго», Фiлiя Бурове Управлiння «Укрбургаз», Фiлiя «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «Українська Залізниця», ПП «Галкомсервiс», ТЗОВ «ЛЕАМ», ПРАТ «Холдингова Компанiя «Еко-Дiм» та ТОВ «БК «Горизонти».

