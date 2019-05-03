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З 13 травня відбудуться зміни в схемі руху трамвайних маршрутів № 1, 7 та 9

Суспільство | 02-05-2019, 15:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 166 166    
З 13 травня відбудуться зміни в схемі руху трамвайних маршрутів № 1, 7 та 9
У рамках реалізації стратегії розвитку ЛКП «Львівелектротранс», з метою вивчення пасажиропотоків за новими сполученнями з 13 травня 2019 року відбудуться кардинальні зміни в напрямках руху трамвайних маршрутів № 1, 7 та 9. Також у зв’язку із початком реконструкції трамвайної колії на пл. Двірцевій, з 13 травня зміниться кінцева зупинка трамвайних маршрутів № 1, 4, 6 та 9. Натомість трамвайний маршрут № 5 тимчасово призупинить курсування. Маршрути № 2, 3, 8 курсуватимуть без змін.
«В результаті аналізу діючої схеми трамвайної мережі ми побачили, що вона має певні недоліки. Наприклад, колись трамвайні маршрути № 3 і 5 повністю дублювалися між собою, а також частково дублювалися № 5 і 4. Тобто маршрут № 5 дублював маршрути № 3 і 4. Маршрут № 10 на 60% дублював № 2. І коли ці маршрути зустрічалися в районі НУ «Львівська політехніка», вони один за одним поверталися до Політехніки. Також схожі між собою є маршрути № 1 і 9. А це не раціонально з точки зору організації руху трамваїв і дотримання доброго інтервалу для пасажира. Тому вирішили внести зміни у трамвайні схеми і розвести схожі між собою маршрути.

Було запропоновано пустити маршрут № 1 за схемою «Залізничний вокзал — вул. Бандери — вул. Дорошенка — Погулянка», маршрут № 4 із Залізничного вокзалу на Сихів, по Стуса — Вітовського — Київська, а маршрут № 9 Залізничний Вокзал — вул. Вітовського — вул. Франка — вул. Хмельницького — вул. Замарстинівська — вул. Торф’яна. Це дозволить усунути взаємне дублювання між маршрутами і забезпечити нові сполучення, яких досі не було. Маршрут № 7 запускаємо на вул. Пасічну

Хочу відзначити, що нова схема трамвайного маршруту № 1 — це відновлення історичного трамвайного маршруту № 1, який існував у Львові. Основні маршрути ми залишаємо без змін — це маршрути № 2, 3, 6, 8, також № 4, адже він розпочав курсувати за новою схемою з березня цього року. Базово зараз змінюються маршрути № 1, 7, 9.

Нові зміни не потребують жодних інфраструктурних змін у трамвайній колії і контактній мережі. Ми використовуємо усі наявні колії", — розповів Ігор Могила, керівник відділу розвитку ЛКП «Львівелектротранс»,

Отож з 13 травня вступає в дію нова схема маршрутів для трамваїв № 1, 9 та 7. А саме:

Трамвайний маршрут № 1 курсуватиме за схемою — «Залізничний вокзал — вул. Бандери — вул. Дорошенка — Погулянка», та у зворотному напрямку;

Трамвайний маршрут № 9 курсуватиме за схемою — «Залізничний Вокзал — вул. Вітовського — вул. Франка — вул. Хмельницького — вул. Замарстинівська — вул. Торф’яна.

Трамвайний маршрут № 7 за схемою — «вул. Татарбунарська — вул. Шевченка — вул. Підвальна — вул. Личаківська — вул. Пасічна», та у зворотному напрямку.

«Однак, у зв’язку з тим, що з 13 травня буде перекрито для ремонту наступну частину пл. Двірцевої, кінцеву зупинку трамвайних маршрутів № 1, 4, 6 та 9 із «Залізничного вокзалу» перенесено до «ТРЦ Скриня».

Також у зв’язку з тим, що триває ремонт вул. Замарстинівської, трамвайний маршрут № 9 поки не має змоги курсувати до вул. Торф’яної, а буде курсувати до вул. Миколайчука. Відповідно, він повністю дублюватиме трамвайний маршрут № 5. Тому з 13 травня і до завершення ремонтних робіт на вул. Замарстинівській трамвай № 5 призупинить роботу. Трамвайний маршрут № 5 відновить свою роботу після завершення капітального ремонту вул. Замарстинівська і курсуватиме від вул. Миколайчука до вул. Коновальця", — повідомив Віталій Пітула, заступник директора з експлуатації ЛКП «Львівелектротранс».

За його словами, для максимального інформування пасажирів електротранспорту про нові зміни у схемах трамвайних маршрутів, у трамваях будуть звучати відповідні оголошення. Також буде змінено інформаційні таблички на зупинках трамваїв.

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» нагадує пасажирам, що для уникнення незручностей пов’язаних із зміною схеми руху, можна користуватися електронними абонементами, зокрема — на півтори години, день, 30 днів або 90 днів.

Отож, у зв’язку із введенням нової схеми трамвайних маршрутів, реконструкцією трамвайної колії на пл. Двірцевій та ремонтом вул. Замарстинівської, з 13 травня трамвайні маршрути курсуватимуть так:
Маршрут


Як курсуватиме

№ 1


ТЦ «Скриня» (вул. Городоцька, близько депо) — Бандери — Дорошенка — Підвальна — Личаківська — Мечникова — Погулянка та у зворотному напрямку. (Після завершення реконструкції трамвайної колії на пл. Двірцевій кінцева зупинка буде на вул. Чернівецькій (Залізничний вокзал).

№ 2


Коновальця — Чупринки — Коперника — Дорошенка — Підвальна — Личаківська — Пасічна та у зворотному напрямку. (Маршрут без змін).

№ 3


Княгині Ольги (Аквапарк) — Сахарова — Вітовського — Франка — площа Соборна та у зворотному напрямку. (Маршрут без змін).

№ 4


Вернадського — Червоної Калини — Стуса — Вітовського — Київська — ТЦ «Скриня» (вул. Городоцька, близько депо) та у зворотному напрямку (Після завершення реконструкції трамвайної колії на пл. Двірцевій кінцева зупинка буде на вул. Чернівецькій (Залізничний вокзал).

№ 5


ТИМЧАСОВО НЕ КУРСУВАТИМЕ, оскільки дублюватиме трамвайний маршрут № 9. Він відновить свою роботу за маршрутом вул. Миколайчука — вул. Коновальця після завершення ремонту вул. Замарстинівської.

№ 6


Миколайчука — Промислова — Хмельницького — Городоцька — ТЦ «Скриня» (вул. Городоцька, близько депо) та у зворотному напрямку. (Після завершення реконструкції трамвайної колії на пл. Двірцевій кінцева зупинка буде на вул. Чернівецькій (Залізничний вокзал).

№ 7


Татарбунарська — Шевченка — Городоцька — Підвальна — Личаківська — Пасічна та у зворотному напрямку.

№ 8


Вернадського — Червоної Калини — Стуса — Франка — площа Соборна та у зворотному напрямку. (Маршрут без змін).

№ 9


ТЦ «Скриня» (вул. Городоцька, близько депо) — Київська — Вітовського — Франка — Підвальна — Хмельницького — Промислова — Миколайчука та у зворотному напрямку. (Після завершення реконструкції трамвайної колії на пл. Двірцевій кінцева зупинка буде на вул. Чернівецькій (Залізничний вокзал), а після завершення ремонту вул. Замарстинівської трамвай курсуватиме до вул. Торф’яної).
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