Останній день для подання податкової декларації Суспільство | 02-05-2019, 15:34 0 85 Сьогодні, 2 травня 2019 року, в Україні закінчується термін подання громадянами декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік.

Наразі декларацію платники можуть подати за місцем своєї податкової адреси двома способами – особисто або уповноваженою на це особою та засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог електронного документообігу (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк).

Водночас надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення громадяни сьогодні не можуть, адже таким способом надсилати декларацію можна не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації.

Проте громадяни, які мають право на податкову знижку за наслідками 2018 року, можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 включно.

Нагадаємо, кампанія з декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році, стартувала 1 січня 2019 року.

