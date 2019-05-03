Львів’ян запрошують на заходи, організовані в Центрі Довженка до Дня міста Суспільство | 02-05-2019, 20:31 0 89 До Дня міста у Львові організовують широкий спектр розваг. Однією з локацій стане Центр Довженка на Сихові. 4 травня о 17.00 год відбудеться відкриття фестивалю «Львівські фанфари». О 20.00 гостям фестивалю покажуть музичне дійство та світлове шоу «The Planets» за участю оркестру Львівської національної філармонії.

«Одна з подій уже традиційна — фестиваль „Львівські фанфари“. Цього року приїжджають оркестри з різних країн і міст України. Цей масштабний фестиваль буде на площі перед Центром Довженка. Центр Довженка та Львівська національна філармонія має спільний проект: музичне та світлове шоу „The Planets“, яке відбуватиметься в концертній залі», — розповіла Марта Іванишин, директорка Центру Довженка.



5 травня відбудеться святковий концерт за участю держаної академічної чоловічої хорової капели «Дударик» із програмою «Ми — батяри» та дитячої творчої школи Павла Табакова.



Також організатори розповіли про одну із особливих подій — 3D-мапінг.



«Родзинкою стане 3D-мапінг на храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Ми проводимо його вдруге й маємо тільки позитивні відгуки. Цього року темою візуалізації стала єдність», — додала Марта Іванишин.



Львів’ян і гостей міста запрошують насолодитися подіями, які організовує Центр Довженка до Дня міста.