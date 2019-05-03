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У Львові започаткували інформаційну кампанію «Що таке поліграфія?
|Суспільство | 02-05-2019, 20:42
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У Львові започаткували інформаційну кампанію «Що таке поліграфія?»
Кластер видавничої діяльності та поліграфії започаткував інформаційну кампанію «Що таке поліграфія?», одним із напрямків якої є регулярне проведення екскурсій для школярів та студентів на виробництва, аби показати галузь зблизька і можливості, які вона відкриває для них.
«Ми часто стикаємось із фактом, що про поліграфію, як галузь, знають небагато. А те, що знають, майже завжди далеке від сучасної галузі та її можливостей», — розповідають автори ідеї.
Від початку акції у березні 2019 року вже проведено 13 екскурсій на поліграфічні підприємства «Диз-Арт», «Видавничий дім «Молода Галичина», «Друкарня «Папуга» та «Ельграф». А у квітні до ініціативи приєднались «Поліграф-Сервіс» та «Minizavod».
Запрошуємо навчальні заклади та підприємства галузі до співпраці: bit.ly/2IuuE2e
Контактна особа: Наталія Ярка, виконавчий директор ГС «Кластер видавничої діяльності та поліграфії».
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