Для дошкільнят Золочева організували екопізнавальне заняття Суспільство | 02-05-2019, 20:59 0 71 Працівники відділу еколого-освітньої роботи НПП «Північне Поділля» організували та провели еколого-пізнавальне заняття щодо сортування відходів для дошкільнят ДНЗ №6 «Вербиченька» міста Золочів.

Під час занять, еконаставники розповідали дітям про види відходів та ділились екошпаргалками як сортувати відходи правильно.

«Дитина дошкільного віку активно пізнає всі сфери людського життя, а особливо цікавиться природним середовищем. Її допитливість охоплює все, від способу життя найдрібнішої комахи до влаштування Всесвіту. Завданням екоосвітян НПП «Північне Поділля» є не лише пояснити дитині, чому листя жовтіє восени, а веселка з'являється після дощу – потрібно також навчити їх цінувати й оберігати природні багатства, усвідомлювати наслідки своєї діяльності для довкілля», - зазначив директор департаменту екології та природних ресурсів Руслан Гречаник.

Також кожен з дошкільнят на занятті отримав інформаційний зошит «Сортуй відходи правильно». Зазначаємо, що роздатковий друкований матеріал надруковано за кошти фонду ОНПС.

