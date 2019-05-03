Молодь запрошують до участі у тренінгу за програмою "Активні Громадяни" Суспільство | 02-05-2019, 21:01 0 72 Протягом 10 - 12 травня у м. Львів відбудеться 3-денний тренінг за програмою "Активні Громадяни" від Британської Ради в Україні. "Активні громадяни” – програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку.

Мета проекту полягає у сприянні соціальним змінам і забезпеченні сталого розвитку шляхом створення і розбудови мережі молодих лідерів із залученням молодіжних організацій, які є рушіями реформ у своїх громадах та надання їм знань та навичок, що сприятимуть побудові відносин між людьми на засадах рівності та рівних можливостей, поваги до різноманіття, вміння вести безконфліктний діалог.Кожен учасник тренінгу отримає сертифікат міжнародного зразка та можливість продовжити навчання на всеукраїнських семінарах і тренінгах Британської Ради.

Під час тренінгу учасники навчаться писати власні проекти локальної соціальної дії.Зареєструватись вже сьогодні. Заявки приймаються до 6 травня (23:50), результати відбору - 7 травня.Організаційний внесок становить - 50 грн.

Організатори: Львівський обласний молодіжний центр, ГО “Центр ініціативної молоді”, ГО“Фундація Регіональних Ініціатив” (ФРІ+).

Контактний номер телефона:+380936030411 (Христина)+380932370019‬ (Оля)

