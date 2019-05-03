На Бродівщині вшанували загиблих льотчиків Суспільство | 02-05-2019, 21:12 0 90

Сьогодні, 2 травня, виповнилось 5 років із моменту загибелі п’яти льотчиків, які виконували бойові завдання під час антитерористичної операції у Слов’янську Донецької області.

Військовослужбовців Олександра Сабаду, Миколу Топчія, Руслана Плоходька, Сергія Руденка та Ігоря Грішина вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів на могилах Героїв, а також освятили капличку.

Участь в урочистих заходах взяв голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

«Кожен з військових поставив підпис в контракті, а це означає служіння Україні. Ви як ніхто розумієте велику честь та ризик своєї служби. Ніхто не знає, чи не прийде момент, що доведеться підняти в повітря свої крилаті машини, щоб постояти за свою землю, як це у 2014 році зробили ваші побратими. Ви носите форму військовослужбовців Збройних сил України, тому на вас сподівається весь народ. Ми маємо сильного верховного командувача, і могли бути певними в його відповідальності. Але тепер більша відповідальність лягає на ваші плечі. Ваші обов’язок і звання зобов’язують до терпіння, адже невідомо, які ще випробування на нас чекають», - звернувся до військових Олег Синютка.

