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ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА
|Суспільство | 02-05-2019, 21:16
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|Своє професійне свято та 101-у річницю з дня створення прикордонної охорони України відзначали прикордонники Мукачівського загону 30 квітня.
Сьогодні в управлінні Мукачівського прикордонного загону відбулись урочисті заходи з нагоди Дня прикордонника.
Керівництво, військовослужбовців та персонал загону прийшли привітати представники області, міста, правоохоронних органів та духовенства.
Кращих фахівців своєї справи нагородили відомчими нагородами, грамотами та цінними подарунками.
У свою чергу прикордонники продемонстрували гостям свята техніку та озброєння, яку використовують при виконанні службових обов'язків, а також свої вміння при затриманні правопорушників. Кінологи ж показали вміння своїх вихованців виявляти заборонені предмети.
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