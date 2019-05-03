   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 03/05/2019 Бюджет м. Львова отримає ще понад 52 млн грн від 5 проведених аукціонів у ProZorro...>> «Центр Опіки Сиріт» організував у Львові фестиваль «Великодні забави для дітей»...>> Фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом» шукає волонтерів...>> У Львові приймають відпрацьовані лампи і батарейки для утилізації...>> ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА...>> На Бродівщині вшанували загиблих льотчиків...>> На Львівщині розпочали фінансування пенсій за травень 2019 року...>> Аукціон з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами відбудеться 22 травня...>> Молодь запрошують до участі у тренінгу за програмою "Активні Громадяни"...>> Для дошкільнят Золочева організували екопізнавальне заняття...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Порошенко про Тимошенко у ролі ведучої на дебатах: Це неповага...
 >>> 
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Слідчі ДБР розслідують обставини смертельної ДТП за участі курсанта Львівського державного інституту внутрішніх справ...
01-05-2019, 12:25  >>> 
Трьох юнаків з Жовківщини, які до смерті побили однолітка через борг, посадили під варту...
26-04-2019, 18:36  >>> 
Лиходій, який пограбував студента у Львові, може сісти за ґрати на 6 років...
26-04-2019, 11:28  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 
Фахівці нагадують про небезпеку лептоспірозу...
19-04-2019, 13:27  >>> 

Фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом» шукає волонтерів

Суспільство | 02-05-2019, 21:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    
Фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом» шукає волонтерів
Цієї неділі, 5 травня, у Шевченківському гаю відбудеться 11-ий благодійний фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом». Ця подія покликана підтримати соціальні проекти Львівської Архиєпархії ЛА УГКЦ, тому потрібні люди з добрим серцем — кажуть організатори.
«Дорогі друзі, запрошуємо Вас стати волонтером фестивалю „Святкуймо Воскресіння разом“. Для цього потрібно просто сповнитися натхненням творити добрі справи! Ми шукаємо ініціативних людей, які відкриті діяти у команді», — запрошують організатори фестивалю — БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ.

Щоб долучитися — варто заповнити гугл-форму

У програмі фестивалю «Святкуймо Воскресіння разом», зокрема, Архиєрейська Літургія з перекладом жестовою мовою, а з 14.00 год. до вечора триватиме концерт за участі українських музикантів. Виступатимуть Соломія Чубай з гуртом «Джалапіта», гурт «Дико Brass», гурт «Popry vse», Софія Федина. Також передбачена програма для дітей, діятимуть різнопланові майданчики.
   Новини по темі: Суспільство
Бюджет м. Львова отримає ще понад 52 млн грн від 5 проведених аукціонів у ProZorro...
02-05-2019, 21:29  >>> 
«Центр Опіки Сиріт» організував у Львові фестиваль «Великодні забави для дітей»...
02-05-2019, 21:27  >>> 
Фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом» шукає волонтерів...
02-05-2019, 21:25  >>> 
У Львові приймають відпрацьовані лампи і батарейки для утилізації...
02-05-2019, 21:23  >>> 
ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА...
02-05-2019, 21:16  >>> 
На Бродівщині вшанували загиблих льотчиків...
02-05-2019, 21:12  >>> 
На Львівщині розпочали фінансування пенсій за травень 2019 року...
02-05-2019, 21:04  >>> 
   АктуальноАктуально
Коломойський подав 5 нових позовів проти НБУ — ЗМІ...
26-04-2019, 10:17  >>> 
Матіос розповів, коли піде зі служби...
26-04-2019, 10:16  >>> 
Зеленський полетів на вихідні до Туреччини...
26-04-2019, 10:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
У Грузії опозиція звинувачує президента у тиражуванні російської пропаганди...
02-05-2019, 08:54  >>> 
Опитування CNN: Рейтинги Трампа - найвищі за два роки...
02-05-2019, 08:48  >>> 
Речника української місії обрали віце-головою комітету ООН з інформації...
02-05-2019, 08:44  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Аукціон з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами відбудеться 22 травня...
02-05-2019, 21:03  >>> 
Фірма з "приватівським" директором таємно зведе житло на Лісовому за 119 мільйонів...
30-04-2019, 11:32  >>> 
Дискусійна система Bosch CCS900 знімається з виробництва - сторонам запропонують нове технічне рішення...
26-04-2019, 10:59  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Бюджет м. Львова отримає ще понад 52 млн грн від 5 проведених аукціонів у ProZorro...
02-05-2019, 21:29  >>> 
«Центр Опіки Сиріт» організував у Львові фестиваль «Великодні забави для дітей»...
02-05-2019, 21:27  >>> 
Фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом» шукає волонтерів...
02-05-2019, 21:25  >>> 
   ВладаВлада
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ...
15-04-2019, 08:13  >>> 
Порошенко готовий брати участь в дебатах 14 і 19 квітня...
09-04-2019, 08:28  >>> 
Порошенко пообіцяв не призначати на посади своїх бізнеспартнерів...
09-04-2019, 08:26  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
21:29 Бюджет м. Львова отримає ще понад 52 млн грн від 5 проведених аукціонів у ProZorro
21:27 «Центр Опіки Сиріт» організував у Львові фестиваль «Великодні забави для дітей»
21:25 Фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом» шукає волонтерів
21:23 У Львові приймають відпрацьовані лампи і батарейки для утилізації
21:16 ДЕНЬ ПРИКОРДОННИКА
21:12 На Бродівщині вшанували загиблих льотчиків
21:04 На Львівщині розпочали фінансування пенсій за травень 2019 року
21:03 Аукціон з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами відбудеться 22 травня
21:01 Молодь запрошують до участі у тренінгу за програмою "Активні Громадяни"
20:59 Для дошкільнят Золочева організували екопізнавальне заняття

   Анонси
Виставка-ярмарка «Lviv Fashion park» у Львові відбудеться 1−2 червня...
02-05-2019, 21:32  >>> 
У Львові обговорять актуальні питання участі людей поважного віку у житті громади...
02-05-2019, 21:30  >>> 
У Львові відбудеться практичний семінар з ціноутворення в поліграфічній галузі...
02-05-2019, 21:22  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования