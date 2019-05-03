Фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом» шукає волонтерів Суспільство | 02-05-2019, 21:25 0 76

Цієї неділі, 5 травня, у Шевченківському гаю відбудеться 11-ий благодійний фестиваль «Святкуймо Воскресіння разом». Ця подія покликана підтримати соціальні проекти Львівської Архиєпархії ЛА УГКЦ, тому потрібні люди з добрим серцем — кажуть організатори.

«Дорогі друзі, запрошуємо Вас стати волонтером фестивалю „Святкуймо Воскресіння разом“. Для цього потрібно просто сповнитися натхненням творити добрі справи! Ми шукаємо ініціативних людей, які відкриті діяти у команді», — запрошують організатори фестивалю — БО «Фундація Духовного Відродження» ЛА УГКЦ.



Щоб долучитися — варто заповнити гугл-форму



У програмі фестивалю «Святкуймо Воскресіння разом», зокрема, Архиєрейська Літургія з перекладом жестовою мовою, а з 14.00 год. до вечора триватиме концерт за участі українських музикантів. Виступатимуть Соломія Чубай з гуртом «Джалапіта», гурт «Дико Brass», гурт «Popry vse», Софія Федина. Також передбачена програма для дітей, діятимуть різнопланові майданчики.