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«Центр Опіки Сиріт» організував у Львові фестиваль «Великодні забави для дітей»

Суспільство | 02-05-2019, 21:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 67 67    
«Центр Опіки Сиріт» організував у Львові фестиваль «Великодні забави для дітей»
Сотні дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, а також тих, які опинилися у складних життєвих обставинах, долучилися до Літургії, спортивних і творчих конкурсів та почастувалися кулішем. Також завітали деякі родини зі східних теренів України. Подія відбулась на подвір’ї на вул. Короленка 7.
«Це 10-й такий Великодній захід, який ми проводимо для дітей з інтернату. На сьогодні орієнтовно долучається 350−400 дітей із різних закладів. Багато з них мають свою конкурсну програму, з якою будуть виступати. Цього року це тема „Бойківщина“, яку будуть презентувати переможці минулорічного фестивалю. Щороку ця тема є іншою. І ми так „подорожуємо“ картою України, щоб бути ближче до того, як в Україні святкували Великдень у різних регіонах. І це досить цікаво. Ми відкриваємо для себе те, що не знали раніше», — розповіли організатори.

Локацію на вул. Короленка, 7 «Центр Опіки Сиріт» ЛА УГКЦ обрав не випадково, адже саме тут волонтери та душпастирі планують створити «Дім милосердя святого Миколая». Однак довкола будинку, призначеного для освітніх потреб, зараз триває судова тяганина.

Для того, щоб «Великодні забави для дітей» вдалося провести саме на цьому подвір’ї, волонтерам довелося організувати численні толоки. Адже через те, що територія фактично у «підвішеному стані», тут збирається різний контингент", — розповів керівник «Центру Опіки Сиріт» о. Роман Прокопець.

«Мав бути аукціон з продажу будинку. Ми були проти аукціону, суд його призупинив. Зараз справа є у суді, вона рухається. У силу того, що „Центр Опіки Сиріт“ був і є на цій території, ми вирішили провести саме тут „Великодні забави“. І цьому передував складний процес прибирання території, бо надзвичайно багато було бруду, небезпечних локацій. Зокрема тут валялися шприци, голки, шкло від розбитих пляшок. Ми прибрали завдяки місцевим мешканцям, які допомагали, нашим військовим. Це теж тішить, що нарешті ця територія набуває обрисів спільної справи. І перемагає прагнення творити добро, а не якісь амбіції», — наголосив о. Роман Прокопець.

Важливо, що «Центр Опіки Сиріт» не лише опікується дітьми, але й залучає молодь до активної благодійності. Саме тому на фестивалі «Великодні забави» чимало й активної молоді.

«Мене надихають самі діти, вони є дуже щирими і тому у мене завжди є бажання до них приходити. І це звичайно ті діти, які є соціально незабезпечені, незахищені, вони потребують твоєї допомоги, а також бути вислуханими, розповісти якусь свою історію. Іноді їм треба просто обійнятися. І я сама цього потребую, я це розумію і напевно тому сюди прийшла. Ти як людина сама потребуєш цієї незбагненної щирості», — поділилася волонтерка Ірина.
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