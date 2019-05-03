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Бюджет м. Львова отримає ще понад 52 млн грн від 5 проведених аукціонів у ProZorro

Суспільство | 02-05-2019, 21:29Коментарів: 0 0 Переглядів: 62 62    
Бюджет м. Львова отримає ще понад 52 млн грн від 5 проведених аукціонів у ProZorro
Як повідомили в управлінні комунальної власності Львівської міської ради, сьогодні, 2 травня, в електронній системі ProZorro проведено п’ять аукціонів з продажу комунального майна м. Львова. В результаті проведених аукціонів, бюджет міста Львова поповниться більш ніж на 52 млн грн.
Так, з аукціону продано нежитлові приміщення цокольного поверху, загальною площею 33,3 кв.м. за адресою: вул. І. Труша, 8 за 171 472 грн. Переможцем аукціону стала Шварц Інна.

Переможцем аукціону нежитлових приміщень цокольного поверху, загальною площею 35,3 кв.м. на вул. О. Архипенка, 14 також стала Шварц Інна, яка запропонувала найвищу ціну — 600 001 грн.

Ще один об’єкт комунального майна продано на електронному аукціоні — нежитлові приміщення 2-го поверху, загальною площею 249,8 кв.м. на вул. Зустрічній, 1. Переможцем аукціону стала Гук Вікторія, яка запропонувала найвищу ціну — 2 050 230 грн.

Відбувся також продаж нежитлових приміщення підвалу, першого поверху та антресолі, загальною площею 246,9 кв.м. на пл. Ринок, 37. Переможцем аукціону стало ТзОВ «Дейлор Консалт», яке придбало цей об'єкт за 45 576 875, 59 грн. Вартість одного квадратного метра при цьому становить 184 596 грн.

«Особливе зацікавлення сьогодні викликав аукціон з продажу нежитлових приміщень напівпідвалу та першого поверху, загальною площею 144,7 кв.м. на вул. Глибокій, 5. В електронному аукціоні взяло участь 5 учасників, та внаслідок проведення торгів вартість об'єкта зросла з 1 70 924 грн. до 3 620 000. Вартість одного квадратного метра при цьому становить 25 017 грн. Переможцем аукціону стало ТзОВ „Нат-Гранд“», — підсумували у міському управлінні комунальної власності.
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