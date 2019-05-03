Україна закликає ОБСЄ вимагати доступу спостерігачів на Донбасі до всього кордону з РФ Суспільство | 03-05-2019, 09:08 0 80

Україна закликає Словацьке головування в ОБСЄ поновити неформальні консультації між державами-учасницями щодо посилення прозорості на неконтрольованій урядом Україні ділянці українсько-російського кордону.



Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук на засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.



"Транспарентність на кордоні залишається критичним елементом Мінських домовленостей, в яких ОБСЄ відіграє значну роль. Ми закликаємо Словацьке головування поновити неформальні консультації між державами-учасницями, спрямовані на посилення прозорості на кордоні та підвищення ефективності польових місій ОБСЄ у досягненні цієї мети", - заявив він.



Український дипломат наголосив, що підконтрольні Росії збройні формування на окупованому Донбасі перешкоджають будь-яким спробам спостерігачів ОБСЄ здійснювати ефективний моніторинг, передусім у прилеглих до неконтрольованого кордону районах. Зокрема, це стосується і залізничної станції "Червона Могила" поблизу прикордонної Вознесенівки на Луганщині.



"Російські маріонетки перешкоджають будь-яким спробам Місії моніторити такі станції: 15 і 16 квітня вони повідомили патрулям СММ, які намагалися відстежити ситуацію на залізничному вокзалі "Червона Могила" поблизу Вознесенівки, щоб ті залишити місцевість. Я б хотів нагадати, що ця залізнична станція розташована навпроти російського пункту пропуску "Гуково", на якому місія спостереження за кордоном регулярно реєструє звук руху поїздів як до України, так і до Росії", - заявив Прокопчук.

