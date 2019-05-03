Клімкін запропонував український варіант акції "Безсмертний полк" Суспільство | 03-05-2019, 09:19 0 91

Глава МЗС України Павло Клімкін відповів на заклик телеканалу "Інтер" провести в Києві акцію "Ніхто не забутий. Ніщо не забуте" аналогічну російській акції "Безсмертний полк".



Свою думку з цього приводу Клімкін виклав у facebook.



"Слушна ідея, повністю підтримую. Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі", - написав він, коментуючи пропозицію письменника Андрія Куркова вийти на вулиці з портретами загиблих за Україну на Донбасі, зниклих безвісти в окупованому Криму та політв’язнів, яких Росія тримає в тюрмах.

Телеканал "Інтер", як і в минулі роки, закликає киян пройти 9 травня так званим "маршем пам’яті з фотографією родича – учасника Великої Вітчизняної війни".



Нагадуємо:



Риторика святкових концертів "Інтера", присвячених 9-му травня, в останні роки йде у розріз із офіційною позицією української влади.

З 2015 року в Україні відзначається день перемоги над нацизмом 8 травня – в міжнародний День пам’яті та примирення. Ці акції проходять під гаслом "Ніколи знову".



З 2014 року національним символом пам’яті українців, загиблих у Другій світовій війні, є європейський та традиційний український знак – червоний мак.

Минулого року в акції "Безсмертний полк" у Києві участь взяли близько 2 тис. осіб.

Загалом в Україні 9 травня 2018 року майже 30 осіб було затримано за різні правопорушення, у тому числі за пропаганду тоталітарного режиму – носіння "георгіївської стрічки", символіку комуністичної партії.

