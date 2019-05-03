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Війна на сході: 15 обстрілів, окупанти знову стріляють, прикриваючись цивільними

Суспільство | 03-05-2019, 09:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    
Минулої доби збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120- і 82-мм мінометів.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

У штабі зазначили, що збройні формування Російської Федерації знову повертаються до тактики застосування кочівних батарей.

Проводячи 2 травня тренування чергових мінометних розрахунків, ворог обстріляв українські позиції в районі населеного пункту Новолуганське з 82-мм мінометів та поблизу міста Авдіївка зі 120-мм мінометів, прикриваючись мирними мешканцями населених пунктів Доломітне, Яколівка та Мінеральне.

Втрат серед місцевого населення вдалось уникнути лише завдяки позиції Об'єднаних сил щодо заборони відкривати вогонь у відповідь, якщо це може завдати шкоди мирним громадянам.

Загалом 2 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі з 120- та 82-мм мінометів – поблизу міста Авдіївка;
з 82 мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Новотроїцьке;
з озброєння бойових машин піхоти та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Гнутове;
тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – біля міста Мар’їнка;
з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля села Лебединське;
двічі з автоматичних станкових гранатометів – в районі населених пунктів Широкине і Харчовик;
двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Павлопіль.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні тричі:

з 82-мм мінометів та озброєння бойових машин піхоти – біля населеного пункту Новолуганське;
двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населених пунктів Новозванівка і Луганське.

Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Як зазначається, на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 2 травня поранення отримали дев'ять окупантів.

Станом на 7:00 3 травня ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід": тричі з 120- та 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населених пунктів Новотроїцьке і Березове, і також з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Харчовик.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.
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