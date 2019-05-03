До Дня міста «Львівське радіо» запрошує на «Веселу львівську хвилю» просто неба Суспільство | 03-05-2019, 11:06 0 89 «Львівське радіо» відтворить фрагменти історії під час святкування Дня міста: Львів у стилі ретро 3−5 травня. Львів’яни та гості міста зможуть побачити, відчути та зазнимкувати, як звучав Львів у 30-х роках 20 століття.

Просто неба біля входу у будівлю «Львівського радіо» на вул. Князя Романа, 6 буде облаштовано фотозону із старовинних речей початків роботи радіо. З допомогою світлин можна буде розпізнати сюжет творення однієї із перших програм «Львівського радіо» «Веселої львівської хвилі» та її ведучих, правдивих львівських батярів — героїв кінофільмів Щепка і Тонька. На майданчику будуть представлені старовинні меблі, які, згідно з світлинами, використовувалися у програмі.



«Зловити» у кадр усі охочі зможуть також старовинну радіолу та рупорний гучномовець, через який у ці дні, як і майже століття тому, звучатимуть жартівливі батярські пісні, серед них і відома «Тільки у Львові». Цікаво, що саме в ефірі Львівського радіо у програмі «Весела львівська хвиля» ця пісня прозвучала вперше.



«Запрошуємо усіх охочих відчути дух старовинного Львова на „Львівському радіо“, сфотографуватися та відвідати екскурсію», — повідомила в.о. директора ЛКП «Львівське радіо» Мирослава Лубкович.



Фотозона на вул. Князя Романа, 6 працюватиме за таким графіком: у п’ятницю, 3 травня, та суботу, 4 травня - з 12.00 до 18.00 год. У неділю, 5 травня — з 14.00 до 18.00 год.



Екскурсії проводитимуться у п’ятницю, 3 травня — з 17.00 до 18.00 год та у суботу, 4 травня — з 12.00 до 13.00 год за попереднім записом за телефоном: +380963019357.