Синоптики повідомили, якою буде погода у травні Суспільство | 03-05-2019, 11:11 0 90 Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомив, що за даними Українського гідрометцентру, у травні, при значному підвищенні денної температури повітря, вночі та вранці на поверхні ґрунту та місцями в повітрі, в окремі дні ймовірні заморозки. З небезпечних явищ погоди також можливі: активна грозова діяльність, зливи, град, шквали та сильні вітри, дуже сильні та тривалі дощі. З настанням теплого періоду та в періоди стійкої без опадів, погоди, підвищується рівень пожежної небезпеки до надзвичайної, а отже, і ризики пожеж в екосистемах.



Очікувана середня місячна температура повітря на рівнині становить 16º тепла, в горах 13º тепла, що на 1,3−2,2° вище норми. Очікувана кількість опадів на рівнині 83 мм, в горах — 109 мм, що в межах норми.



У травні були зафіксовані: абсолютний мінімум температури повітря 3 — 8° морозу, та абсолютний максимум температури повітря 32 — 34° тепла, в горах 29° тепла.



Перехід середньої добової температури повітря через +15° в бік її підвищення спостерігається зазвичай 24−29 травня.



За даними спостережень метеостанції АМСЦ Львів, впродовж десяти років (2009 — 2018 рр.) середня місячна температура повітря в травні була від 13,1° тепла до 17,0° тепла. Кількість опадів за місяць коливалась в межах від 43,1 до 217,4 мм.



Найхолоднішим цей місяць був в 2009 та 2015 роках — 13,1º тепла, а найтеплішим — у 2018 році з температурою 17º тепла (при нормі 13,8° тепла).



Найсухішим травень був у 2011 році, з місячною кількістю опадів 43,1 мм (48%) при нормі 89 мм. Аномально вологим виявився травень 2010 року, коли випало 217,4 мм опадів (244%).