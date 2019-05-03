ДФС опублікувала перелік податкових боржників. Серед них – закарпатські Суспільство | 03-05-2019, 11:14 0 87 ДФС України на офіційному веб-сайті оприлюднила перелік суб’єктів господарювання, які мають податковий борг перед державним або місцевим бюджетом.

У переліку, зокрема, зазначено:

- найменування (П.І.Б.) суб'єкта господарювання (юрособа або ФОП), який має податковий борг;

- П.І.Б. керівника суб'єкта господарювання;

- найменування територіального органу ДФС;

- П.І.Б. керівника територіального органу ДФС;

- загальна сума податкового боргу суб'єкта господарювання до державного бюджету, тис. грн;

- загальна сума податкового боргу суб'єкта господарювання до місцевого бюджету, тис. грн.

Зокрема, серед переліку найбільших боржників – суб’єктів господарювання Закарпатської області, станом на 21.04.2019 року, такі:

- Мукачівводоканал (м. Мукачево) – понад 18 млн грн;

- КП «Водоканал м. Ужгород» (м. Ужгород) – майже 18 млн грн;

- ДП «Закарпатський облавтодор» (м. Ужгород) – понад 8,2 млн грн;

- ЗВВО (Тячівський р-н) – понад 2,8 млн грн;

- ТОВ «Закарпатський завод МАФ» (м. Ужгород) – майже 2,5 млн грн;

- ДП Агропромфірма «Леанка»» (Ужгородський р-н) – понад 2,2 млн грн;

- Тячівське ВУЖКГ (Тячівський р-н) – майже 2 млн грн;

- ПАТ МЗ «Тиса» (м Ужгород) – понад 1,8 млн грн;

- АПТП «Бобовище» (Мукачівський р-н) – понад 1,7 млн грн;

- ДП «ДГ ЗДСГДС НААН» (Берегівський р-н) – понад 1,7 млн грн;

- ПАТ «Акціонерна фірма «Яворник»» (Великоберезнянський р-н) – майже 1,7 млн грн;

- ДП «Закарпатський інститут землеустрою» (м. Ужгород) – понад 1,4 млн грн;

- Фірма «Титан» (Ужгородський р-н) – понад 1,1 млн грн;

- МКП «Рахівкомунсервіс» (Рахівський р-н) – майже 1,1 млн грн;

- ТОВ «Торгово-промисловий центр» понад 1 млн грн.

