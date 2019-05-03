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ДФС опублікувала перелік податкових боржників. Серед них – закарпатські
|Суспільство | 03-05-2019, 11:14
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|ДФС України на офіційному веб-сайті оприлюднила перелік суб’єктів господарювання, які мають податковий борг перед державним або місцевим бюджетом.
У переліку, зокрема, зазначено:
- найменування (П.І.Б.) суб'єкта господарювання (юрособа або ФОП), який має податковий борг;
- П.І.Б. керівника суб'єкта господарювання;
- найменування територіального органу ДФС;
- П.І.Б. керівника територіального органу ДФС;
- загальна сума податкового боргу суб'єкта господарювання до державного бюджету, тис. грн;
- загальна сума податкового боргу суб'єкта господарювання до місцевого бюджету, тис. грн.
Зокрема, серед переліку найбільших боржників – суб’єктів господарювання Закарпатської області, станом на 21.04.2019 року, такі:
- Мукачівводоканал (м. Мукачево) – понад 18 млн грн;
- КП «Водоканал м. Ужгород» (м. Ужгород) – майже 18 млн грн;
- ДП «Закарпатський облавтодор» (м. Ужгород) – понад 8,2 млн грн;
- ЗВВО (Тячівський р-н) – понад 2,8 млн грн;
- ТОВ «Закарпатський завод МАФ» (м. Ужгород) – майже 2,5 млн грн;
- ДП Агропромфірма «Леанка»» (Ужгородський р-н) – понад 2,2 млн грн;
- Тячівське ВУЖКГ (Тячівський р-н) – майже 2 млн грн;
- ПАТ МЗ «Тиса» (м Ужгород) – понад 1,8 млн грн;
- АПТП «Бобовище» (Мукачівський р-н) – понад 1,7 млн грн;
- ДП «ДГ ЗДСГДС НААН» (Берегівський р-н) – понад 1,7 млн грн;
- ПАТ «Акціонерна фірма «Яворник»» (Великоберезнянський р-н) – майже 1,7 млн грн;
- ДП «Закарпатський інститут землеустрою» (м. Ужгород) – понад 1,4 млн грн;
- Фірма «Титан» (Ужгородський р-н) – понад 1,1 млн грн;
- МКП «Рахівкомунсервіс» (Рахівський р-н) – майже 1,1 млн грн;
- ТОВ «Торгово-промисловий центр» понад 1 млн грн.
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