У Червонограді відкрили одразу два футбольні поля...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 03/05/2019 За чотири місяці 2019 року платники податків Львівщини сплатили до державної казни майже 4,6 млрд грн податків і зборів, що на 17 відс. більше, ніж у минулому році...>> Вибухових пристроїв на території залізничного вокзалу, аеропорту та 5 готелів не виявили...>> У Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького відбувся музичний флешмоб...>> У Брюховичах виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни...>> У Львові розпочали прийом документів на отримання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей військових...>> Цієї неділі у Львові відбудеться Всеукраїнський фестиваль «JuniorZ», присвячений Дню міста...>> «Львів — це книга, яку ми повинні зацікавлено та уважно читати, — Андрій Содомора...>> Відзнакою «Почесний знак Святого Юрія» нагороджено трьох почесних людей...>> Відзнаку «Золотий Герб міста Львова» отримали п’ятеро почесних людей...>> Відзнакою імені Олени Степанівни нагороджено трьох почесних львів’янок...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Львів — це місто, яке завжди дає шанс», — А. Садовий...
 >>> 
Коломойський про можливий розпуск парламенту: Мені все одно...
 >>> 
Порошенко про Тимошенко у ролі ведучої на дебатах: Це неповага...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Зловмиснику, який завдав товаришу смертельне поранення, загрожує до 15 років в’язниці...
03-05-2019, 10:54  >>> 
Слідчі ДБР розслідують обставини смертельної ДТП за участі курсанта Львівського державного інституту внутрішніх справ...
01-05-2019, 12:25  >>> 
Трьох юнаків з Жовківщини, які до смерті побили однолітка через борг, посадили під варту...
26-04-2019, 18:36  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Підбузький геріатричний пансіонат отримав ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики...
24-04-2019, 18:21  >>> 
Понад 81% львів’ян підписали декларацію з лікарем: хто не встиг, просять не зволікати, бо припинено фінансування пацієнтів без декларацій...
23-04-2019, 16:47  >>> 
Фахівці нагадують про небезпеку лептоспірозу...
19-04-2019, 13:27  >>> 

У Червонограді відкрили одразу два футбольні поля

Суспільство | 03-05-2019, 15:38Коментарів: 0 0 Переглядів: 66 66    
Сьогодні, 3 травня, у Червонограді відбулось урочисте відкриття спортивних майданчиків за обласною програмою «Спортивний майданчик» та програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах». Участь у відкритті взяли голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та начальник управління фізичної культури та спорту Роман Хім`як.
Для облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям неподалік Червоноградської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 8 використано 500 тис. грн. з обласного бюджету та 1 млн. грн. – з місцевого.
Інший об’єкт відкрито на території Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1, за програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах», та використано коштів: 750 тис. грн. з місцевого та 730 тис. грн. з державного бюджету.
Як зауважує начальник управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації Роман Хім’як, за останні 5 років місто Червоноград посідає 1 місце в обласному рейтингу щодо введення в експлуатацію нових спортивних споруд.
На реалізацію «Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту у Львівській області на період до 2021 року» виділено 25 млн гривень. Відтак, до кінця року на Львівщині планують облаштувати ще 88 спортивних майданчиків.
До слова, на урочистому відкритті були присутні представники органів влади, громадськості, духовенства, місцеві жителі, діти та молодь. Також відбулись виступи: школи бойового гопака «Шаблезуб», танцювального колективу «Молодість», клубу карате БДЮТЧ та проведено футбольні турніри.

Усіх охочих запрошують долучитись до благодійного аукціону «#Кава з присмаком попелу»
У межах Всеукраїнського форуму військових письменників триватиме благодійний аукціон «#Кава з присмаком попелу».
Про це повідомили сьогодні під час брифінгу. 
   Новини по темі: Суспільство
За чотири місяці 2019 року платники податків Львівщини сплатили до державної казни майже 4,6 млрд грн податків і зборів, що на 17 відс. більше, ніж у минулому році...
03-05-2019, 17:01  >>> 
Вибухових пристроїв на території залізничного вокзалу, аеропорту та 5 готелів не виявили...
03-05-2019, 17:00  >>> 
У Брюховичах виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни...
03-05-2019, 16:47  >>> 
У Червонограді відкрили одразу два футбольні поля...
03-05-2019, 15:38  >>> 
Податковою знижкою скористалися 1795 мешканців Закарпаття...
03-05-2019, 13:16  >>> 
ДФС опублікувала перелік податкових боржників. Серед них – закарпатські...
03-05-2019, 11:14  >>> 
Синоптики повідомили, якою буде погода у травні...
03-05-2019, 11:11  >>> 
   АктуальноАктуально
Коломойський подав 5 нових позовів проти НБУ — ЗМІ...
26-04-2019, 10:17  >>> 
Матіос розповів, коли піде зі служби...
26-04-2019, 10:16  >>> 
Зеленський полетів на вихідні до Туреччини...
26-04-2019, 10:13  >>> 
   ПолітикаПолітика
Радники Зеленського у Брюсселі зустрілися з послами ЄС...
03-05-2019, 09:35  >>> 
Трамп офіційно висунув кандидатуру на посаду постпреда США в ООН...
03-05-2019, 09:25  >>> 
Результати виборів президента України опубліковані...
03-05-2019, 09:03  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Курс валют: гривня впала на 6 копійок...
03-05-2019, 09:38  >>> 
Аукціон з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами відбудеться 22 травня...
02-05-2019, 21:03  >>> 
Фірма з "приватівським" директором таємно зведе житло на Лісовому за 119 мільйонів...
30-04-2019, 11:32  >>> 
   СуспільствоСуспільство
За чотири місяці 2019 року платники податків Львівщини сплатили до державної казни майже 4,6 млрд грн податків і зборів, що на 17 відс. більше, ніж у минулому році...
03-05-2019, 17:01  >>> 
Вибухових пристроїв на території залізничного вокзалу, аеропорту та 5 готелів не виявили...
03-05-2019, 17:00  >>> 
У Брюховичах виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни...
03-05-2019, 16:47  >>> 
   ВладаВлада
Коломойський - Зеленському: З великим бізнесом не спілкуються як з колгоспом...
03-05-2019, 09:42  >>> 
Кім Чен Ин може до кінця квітня зустрітися з Путіним - ЗМІ...
15-04-2019, 08:13  >>> 
Порошенко готовий брати участь в дебатах 14 і 19 квітня...
09-04-2019, 08:28  >>> 
   КультураКультура
Терновий вінок завмерлого кохання: іще болить, але не оживити.., без тебе не так…...
23-04-2019, 00:37  >>> 
Завдяки програмі енергозбереження від початку року мешканцям області компенсували 2,5 млн гривень...
19-04-2019, 18:50  >>> 
Пожежа у Нотр-Дамі: є загроза обвалення трьох елементів собору...
19-04-2019, 10:06  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:01 За чотири місяці 2019 року платники податків Львівщини сплатили до державної казни майже 4,6 млрд грн податків і зборів, що на 17 відс. більше, ніж у минулому році
17:00 Вибухових пристроїв на території залізничного вокзалу, аеропорту та 5 готелів не виявили
16:57 У Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького відбувся музичний флешмоб
16:47 У Брюховичах виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни
16:31 У Львові розпочали прийом документів на отримання одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення дітей військових
16:29 Цієї неділі у Львові відбудеться Всеукраїнський фестиваль «JuniorZ», присвячений Дню міста
16:28 «Львів — це книга, яку ми повинні зацікавлено та уважно читати, — Андрій Содомора
16:25 Відзнакою «Почесний знак Святого Юрія» нагороджено трьох почесних людей
16:23 Відзнаку «Золотий Герб міста Львова» отримали п’ятеро почесних людей
16:21 Відзнакою імені Олени Степанівни нагороджено трьох почесних львів’янок

   Анонси
«Ніколи знову»: День пам’яті і примирення у Львівській національній філармонії...
03-05-2019, 16:53  >>> 
Львів’ян запрошують відвідати весняний благодійний сімейний вікенд...
03-05-2019, 16:49  >>> 
У Львові відбудеться ІІ міжнародний фестиваль співаної поезії...
03-05-2019, 16:45  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования