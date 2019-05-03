У Червонограді відкрили одразу два футбольні поля Суспільство | 03-05-2019, 15:38 0 66 Сьогодні, 3 травня, у Червонограді відбулось урочисте відкриття спортивних майданчиків за обласною програмою «Спортивний майданчик» та програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах». Участь у відкритті взяли голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин та начальник управління фізичної культури та спорту Роман Хім`як.

Для облаштування спортивного майданчика зі штучним покриттям неподалік Червоноградської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 8 використано 500 тис. грн. з обласного бюджету та 1 млн. грн. – з місцевого.

Інший об’єкт відкрито на території Червоноградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1, за програмою «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах», та використано коштів: 750 тис. грн. з місцевого та 730 тис. грн. з державного бюджету.

Як зауважує начальник управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації Роман Хім’як, за останні 5 років місто Червоноград посідає 1 місце в обласному рейтингу щодо введення в експлуатацію нових спортивних споруд.

На реалізацію «Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту у Львівській області на період до 2021 року» виділено 25 млн гривень. Відтак, до кінця року на Львівщині планують облаштувати ще 88 спортивних майданчиків.

До слова, на урочистому відкритті були присутні представники органів влади, громадськості, духовенства, місцеві жителі, діти та молодь. Також відбулись виступи: школи бойового гопака «Шаблезуб», танцювального колективу «Молодість», клубу карате БДЮТЧ та проведено футбольні турніри.



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