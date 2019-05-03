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Вибухових пристроїв на території залізничного вокзалу, аеропорту та 5 готелів не виявили
|Суспільство | 03-05-2019, 17:00
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|Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, вибухових пристроїв на території Головного залізничного вокзалу, аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького та 5 готелів міста — «Панорама», «Сент Федер», «Danylo Іnn», «Цісар» та «Іnn Lviv» не виявили. Встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.
Так, 3 травня близько 10.09 год. на електронну пошту Головного управління національної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про замінування Львівського Головного залізничного вокзалу на вул. Двірцевій, 1 (Залізничний район), аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького (Залізничний район), та 5 готелів міста Львова, а саме: «Панорама» на просп. Свободи, 45 (Галицький район), «Сент Федер» на пл. Звенигородській, 3 (Галицький район), «Danylo Іnn» на пл. Галицькій, 20 (Галицький район), «Цісар» на вул. Городоцькій, 65 (Галицький район), «Іnn Lviv» на вул. Романчука, 15 (Личаківський район). Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.
На місці подій працювали підрозділи сил цивільного захисту області і міста Львова згідно з «Планом дій …».
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