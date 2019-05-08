Трамп анонсировал повышение пошлин на китайские товары до 25% Суспільство | 06-05-2019, 08:32 0 110 Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца недели Вашингтон поднимет с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму 200 млрд долларов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что до конца недели Вашингтон поднимет с 10% до 25% тарифы на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму 200 млрд долларов.



Об этом Трамп сообщил в Twitter.



"В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины в размере 25 процентов на высокотехнологичные товары стоимостью 50 миллиардов долларов и 10 процентов на другие товары стоимостью 200 млрд долдаров долларов. Этими выплатами частично объясняются наши замечательные экономические результаты.



В пятницу 10 процентов повысятся до 25 процентов. 325 миллиардов долларов в виде других товаров, которые нам отправляет Китай, пока не облагаются пошлиной, но вскоре будут - по ставке в 25 процентов", - написал глава Белого дома.

Такой шаг со стороны Вашингтона глава Белого дома объяснил "слишком медленными" переговорами между США и КНР с целью урегулировать торговый конфликт.