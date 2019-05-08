|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Мерія вкотре застерігає: вчора у Львові ще одна людина отруїлась чадним газом
|Суспільство | 06-05-2019, 10:47
| 0 190
|
|Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям! Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 5 травня чадним газом отруїлась жінка.
Львівська міська рада вкотре закликає мешканців дотримуватись правил безпеки користування газовим та пічним опаленням, й не легковажити своїм здоров’ям та життям! Як інформує міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, 5 травня чадним газом отруїлась жінка.
|
|