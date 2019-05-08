Місцеві скарбниці Львівщини у січні-квітні 2019 року платники податків поповнили майже на 4,3 мільярда гривень Суспільство | 06-05-2019, 12:01 0 125 Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області у січні-квітні 2019 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 4 283,7 млн. гривень. Це на 734,5 млн. грн., або 20,7 відсотка більше, ніж за той самий період 2018 року.

Серед бюджетоформуючих податків до місцевих бюджетів:

- податок на доходи фізичних осіб. Всього з початку року сплачено 2 717,7 млн. грн., що складає 63,4 відсотка у доходах місцевих бюджетів Львівщини;

- єдиний податок. 759,6 млн. грн. цього податку сплачено суб’єктами господарювання Львівщини у січні-квітні 2019 року. Його частка у доходах місцевих бюджетів – 17,7 відсотка;

- плата за землю. У січні-квітні 2019 року сплачено 366,0 млн. грн. Це 8,5 відс. у надходженнях до місцевої казни;

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. З початку року сплачено 104,6 млн. грн., що складає 2,4 відс. від загальних надходжень до місцевих бюджетів Львівщини.