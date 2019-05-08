Мерія закликає припинити крадіжки зелених насаджень у парках міста: у парку ім. Б. Хмельницького невідомі викрали сакури Суспільство | 06-05-2019, 16:25 0 102

Як повідомив директор Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького Олександр Молодий, невідомі у парку викрали дві сакури та намагалися також вкрасти калину. Мерія закликає не нищити природу та припинити крадіжки зелених насаджень у парках міста.

«Парк культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького, хтось «гарно» святкував День Львова. Сьогодні в нас знову вкрали дві сакури, і очевидно пробували вкрасти кущ калини. У зв'язку з цим, я прийняв рішення тимчасово зупинити програму «Подаруй парку дерево». Ми щиро вдячні всім добрим людям, які цього року придбали, привезли, і посадили в парку майже сотню дерев, і кущів. Нам дуже соромно перед тими добродіями, чиї дарунки парку були вкрадені, ми не зуміли зберегти ваші дерева. Пробачте нас за це.



Ми відновимо нашу програму тоді, коли в критичних місцях будуть встановленні камери спостереження, або ми таки зловимо хоча б одного злодія. Якщо хтось щось бачив, чи чув, ми будемо дуже вдячні за інформацію. Нагадаю, раніше злодії вкрали дві сакури, а сьогодні ще дві. Тобто всі чотири сакури були вкрадені з майданчика на вул. Зарицьких", — розповів директор Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького Олександр Молодий.



Нагадаємо, це вже не вперше у Парку культури та відпочинку ім.Б.Хмельницького невідомі нищать природу. У грудні було знищено магнолію (170 см) та ялинку. Мерія просить львів’ян не красти зелені насадження в парках та скверах та охороняти навколишнє середовище.