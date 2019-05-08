До уваги містян: найближчими днями очікуються заморозки Суспільство | 06-05-2019, 16:27 0 345 Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що впродовж наступних трьох днів — із 7 до 9 травня, очікуються заморозки. Усіх містян закликають тепло одягатися й бути обачними під час руху.



Так, завтра, 7 травня, вночі подекуди на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0 — 3°. Вдень місцями пориви північно — західного вітру 15 — 20 м/с. А 8 — 9 травня очікуються вночі сильні заморозки 0 — 5°.



Додамо, про усі надзвичайні випадки, які можуть виникнути через негоду, інформувати «Гарячу лінію міста» за тел. 1580 для оперативного реагування відповідних служб.

