Львів отримав новий брайлівський принтер Суспільство | 06-05-2019, 16:33 0 101

Чисельність рельєфно-крапкових книг для незрячих дітей вкотре зросте. Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами НУ «Львівська політехніка», який є одним з чільних осередків України з книгодрукування шрифтом Брайля, отримав новий брайлівський принтер. Його подарували благодійники.

Складне і дороговартісне обладнання для Ресурсного центру Львівської політехніки придбала гуманітарна служба Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.



«Восени 2018 року Львів відвідали представники гуманітарної служби Церкви, яких привабили і зацікавили унікальні напрацювання команди Ресурсного центру ЛП. Серед інших потреб — новий принтер Брайля, вартість якого сягає майже 200 тисяч гривень. Адже львів’яни друкують рельєфно-крапкові книги не лише для потреб міста, а й всієї України. Всю роботу здійснюють на офісному принтері, щомісяця публікуючи чималі тиражі творів для дітей. Так, у 2019 році Ресурсний центр Львівської політехніки планує надрукувати 23 — 25 нових видань, тиражем від 30 до 60/80 примірників», — розповіла Оксана Потимко, громадський діяч, керівник Ресурсного центру Львівської політехніки.



З її слів, для порівняння, інші українські центри книгодрукування брайлем (їх чисельність сягає чотирьох) публікують від 2 — 3 до 7 — 8 книг щороку, тиражем 2 — 10 — 30 примірників.



Нагадаємо, торік, завдяки фінансовій підтримці Львівської міської ради, усі 17 дитячих бібліотек Львова отримали по 10 найменувань книг сучасних авторів і українських класиків, надрукованих шрифтом Брайля і доповнених аудіоверсією, а одна книга має ще й мультик з аудіодискрипцією — спеціальним коментарем. Загалом це 221 книга, які в бібліотеках міста можуть читати незрячі діти. Цю ідею інклюзивних бібліотек запропонував і реалізував Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів — УСІ» за фінансової підтримки управління культури Львівської міської ради. Публікували всі книги у Ресурсному центрі освітніх технологій НУ «Львівська політехніка».