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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
|Суспільство | 06-05-2019, 16:57
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У рамках співробітництва Державної прикордонної служби України і Служби охорони державного кордону при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки в період з 5 по 6 травня відбувся візит делегації Литовської Республіки в Україну, а саме у Львівський прикордонний загін.
Метою візиту є ознайомлення з особливостями організації охорони українсько – польської ділянки державного кордону.
Під час візиту литовських колег була продемонстрована презентація прикордонного загну та відділу прикордонної служби «Рава – Руська», в ході якої ознайомлено іноземну делегацію з характеристикою ділянки відповідальності, особливостями охорони та основними тенденціями правопорушень, ознайомлено з системою підготовки персоналу. Після завершення презентації литовські прикордонники залишилися з приємними враженнями та висловили слова подяки та подальшу співпрацю і обмін досвідом.
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