Завтра буде призупинено водопостачання до кількох вулиць міста Суспільство | 06-05-2019, 18:22 0 168

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», завтра впродовж дня буде призупинено водопостачання до кількох вулиць в різних районах міста.

Зокрема, у зв'язку з плановими роботами, пов’язаними з переврізками новозбудованого водопроводу на пл. Двірцевій, завтра, 7 травня, з 09.00 год до 18.00 год буде призупено подачу води по вул. Чернівецькій.



У зв'язку з плановими роботами з переврізки водопроводу діаметром 150 мм в водопровід діаметром 300 мм на вул. Наукова — Трускавецька, завтра, 7 травня, з 10.00 год до 18.00 год буде припинено подачу води в Франківський район обмежений вулицями — вул. Наукова, 3 — 11, вул. Тролейбусна (непарна сторона від будинку № 9 і до кінця, парна сторона від будинку № 16 і до кінця), вул. Трускавецька, і частково в с. Сокільники.



Також у зв'язку з плановими роботами щодо заміни аварійної ділянки водопроводу діаметром 600 мм в с. Пасіки Зубрицькі (водогін «Старе Село — Львів»), завтра, 7 травня, з 08.00 год до 20.00 год буде призупинено подачу води в с. Старе Село, с. Давидів, с. Будьків, а подача води з пониженим тиском буде здійснюватись в житловий масив Сихів, в район вулиці Зеленої (від вул. Липова Алея і до кінця) та прилеглі до них вулиці.



Стабільне водопостачання очікується з 06.00 год 8 травня 2019р.



ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності.