Вибухових пристроїв на території 8 готелів та ТЦ «Скриня» не виявили Суспільство | 06-05-2019, 18:23 0 183 Як повідомили в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, вибухових пристроїв на території 8 готелів міста — «Панорама», «Сент Федер», «Danylo Іnn», «Цісар», «Швейцарський», «Вінтаж», «Іnn Lviv» та «Євроготель», а також ТЦ «Скриня» не виявили.

Так, 6 травня близько 08.52 год. на електронну пошту Головного управління національної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про замінування 8 готелів міста Львова: «Панорама» на просп. Свободи, 45, «Сент Федер» на пл. Звенигородській, 3, «Danylo Іnn» на пл. Галицькій, 20, «Цісар» на вул. Городоцькій, 65, «Швейцарський» на вул. Князя Романа, 20, «Вінтаж» на вул. вул. Сербській, 11, «Іnn Lviv» на вул. Романчука, 15 та «Євроготель» на вул. Тершаківців, 11а.



Також близько11. 27 год. на електронну пошту Головного управління національної поліції у Львівській області надійшло повідомлення про замінування ТЦ «Скриня», що на вул. Городоцькій, 179.



Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.



На місці події працювали підрозділи сил цивільного захисту області і міста Львова згідно з «Планом дій …».



Встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.