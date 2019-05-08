Українцям пропонують створити відео про характер свого міста та виграти навчання в одній із найкращих кіношкіл світу Суспільство | 06-05-2019, 18:25 0 177

2 травня стартував всеукраїнський конкурс «Місто з характером». Його учасники мають зняти коротке відео (не більше 2−3 хвилин) про своє улюблене місто. Переможець отримає місяць навчання в одній із всесвітньо відомих кіношкіл.

Конкурс «Місто з характером» складається з двох частин: професійної, в якій беруть участь молоді режисери або ті, хто пов’язує своє життя з кіно, та любительської, в якій можуть брати участь усі охочі. Учасники конкурсу мають зняти відео тривалістю від 1 до 3 хв, яке розкриє унікальний характер їхнього міста.



Головний приз для переможця професійного конкурсу — 1 місяць навчання в одній із найвідоміших кіношкіл світу. Для любителів — сертифікати на придбання техніки (1 місце — 25 000 грн, 2 місце — 15 000 грн, 3 місце — 10 000 грн).



«Кожне місто має свій особливий характер, — говорить представник організаторів конкурсу IDS Borjomi International Оксана Панкіна. — Тому конкурс має одразу два соціальні завдання: по-перше, дати українцям можливість побачити унікальність та неповторність, самобутність своїх улюблених міст без стереотипів та шаблонів. По-друге, віднайти талановитих молодих людей, які починають свій шлях у режисурі та кіно, і показати їхнє вміння всій Україні, адже найкращі ролики будуть продемонстровані широкій аудиторії».



До журі конкурсу увійшли Аґнєшка Голланд, режисерка фільму «Ґарет Джонс», прем'єра якого відбудеться в Україні у листопаді 2019 року, а також лауреатка «Золотого глобусу», володарка «Срібного ведмедя» Berlinale 2017 та багатократна номінантка премій «Оскар», BAFTA, «Гойя» й інших престижних кінонагород, генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, генеральний директор Arthouse Traffic Денис Іванов, кінорежисер та сценарист, куратор режисерського курсу Ukrainian Film School Тарас Ткаченко, генеральний продюсер Family Production Анастасія Буковська.



«Українське кіно стрімко розвивається, і такі конкурси цьому сприяють, — говорить Юлія Сінькевич. — Для більшості українців це чи не єдина можливість отримати кіноосвіту світового рівня і навчатися у видатних майстрів кінематографу. Наприклад, у New York Film Academy в Парижі, Metfilm Sсhool в Берліні або Film Academy у Празі — залежно від творчого стилю переможця, його бажання, досвіду та рівня підготовки».



Подавати свої роботи на конкурс можна до 10 червня за посиланням https://bit.ly/2UX8Z5L.



Шорт-лист оголосять 14 червня, а прізвища переможців стануть відомі вже 21 червня 2019 року.



Більше інформації про конкурс «Місто з характером», критерії оцінки, правила участі та інші подробиці шукайте на сторінці Facebook та на сайті.