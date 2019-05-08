Понад 7 млн гривень - на реабілітацію дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП Суспільство | 06-05-2019, 18:32 0 167 Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 27 березня №309 «Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу».



У 2019 році передбачено 130 млн гривень, на Львівську область – 7 206 264 гривні.

Постановою передбачено запровадження нового механізму забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволяє забезпечити адресність, прозорість та підвищить якість надання реабілітаційних послуг.

Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник повинен подати до місцевого органу:

- заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:

- паспорт громадянина України та/або свідоцтво про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

- індивідуальну програму реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;

- виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).

Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються обсяг і строки проведення таких заходів.

Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня - 16 тис гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.

Перелік базових реабілітаційних заходів призначається індивідуально залежно від потреб дитини та включає:

консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації (лікар-невролог дитячий, логопед, лікар-психолог, лікар-педіатр, педагог соціальний, лікар-сурдолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або лікар-фізіотерапевт, або лікар з лікувальної фізкультури, або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, фізичний терапевт та інші);

реабілітаційні послуги (комплекс процедур), у тому числі фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою (локомоторну терапію, мотомедтерапію), апаратну фізіотерапію (теплолікування, вібротерапію), метод динамічної пропріоцептивної корекції із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою “Гравістат”, логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо.

