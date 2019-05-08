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Львівська область – лідер із кількості зареєстрованих медзакладів та лікарів в електронній системі охорони здоров’я

Суспільство | 06-05-2019, 18:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 172 172    
Львівська область є лідером із кількості зареєстрованих медичних закладів та лікарів в електронній системі охорони здоров’я.

За даними електронної системи eHealth станом на 3 травня, в системі зареєструвались 165 медичні заклади, що працюють на території області. Також в системі eHealth зареєструвались 1886 лікарів, що надають медичні послуги та 1919252 підписаних декларацій про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги.Відтак, 76,3% населення області вже обрали свого лікаря та підписали з ним декларацію.
За офіційними даними отриманими зі сайту НСЗУ станом 1 травня  2019 році у Львівській області з Національною службою здоров'я України уклали угоди 104 суб’єкти господарювання різної форми власності зі загальним обсягом фінансового ресурсу -  956,2 млн грн, серед яких :
86 КНП галузі охорони здоров'я , які уклали угоди на суму 935 млн грн
4 ТзОВ та ПП які уклали угоди на суму 9,4 млн грн
14 фізичних осіб – підприємців, які уклали угоди на суму 12,6 млн грн
За січень-квітень вищезазначені заклади охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, профінансовано на суму 366,4млн грн, що становить 38,4 % виділеного обсягу.
За рахунок коштів місцевих бюджетів передбачено кошторисні призначення на загальну суму 62,4 млн грн:
на оплату комунальних послуг, енергоносіїв та інших видатків  за загальним фондом на суму 59 млн гривень;
на закупівлю медичного обладнання та проведення капітальних ремонтів за  спеціальним фондом (капітальні видатки) на суму 3,4 млн гривень.
За січень-квітень вищезазначені заклади охорони здоров’я  які надають первинну медичну допомогу, профінансовано на суму  16,2 млн грн, що становить 26% виділеного обсягу.
Середня заробітна плата сімейним лікарям збільшилась до 15 600 грн та сестри медичної до 8980 грн на первинному рівні.
За даними Національної служби здоров’я України (НСЗУ) серед підписаних декларацій 98,95% - з комунальними закладами, 0,88% - з фізичними особами –підприємцями (ФОП) та 0,17% - з іншими приватними закладами.
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