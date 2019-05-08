Стартує Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків – 2018» Суспільство | 07-05-2019, 10:07 0 80 Цьогоріч Всеукраїнський рейтинг «Сумлінні платники податків – 2018», присвячений Дню незалежності України, стартує 10 травня. Захід в країні відбудеться вже ввосьме. Заяви платників для участі в конкурсі з коротким описом їх досягнень за 2018 рік приймаються до 10 червня 2019 року.

Рейтинг проводиться в два тури: перший – регіональний (обласний), другий – всеукраїнський. Відтак підведення підсумків першого (регіонального) туру рейтингу планується завершити до 30 червня 2018 року, другого – 30 вересня.

Підсумки першого туру рейтингу і визначення переможців проводить Обласна рейтингова комісія конкурсу, до якої увійшли керівники області, податкової служби, громадських організацій та кращих сумлінних платників податків, журналісти.

Урочиста церемонія нагородження переможців першого туру та вручення дипломів лауреатам Рейтингу відбудеться напередодні Дня незалежності.

Підсумки другого туру та вручення дипломів переможцям буде проведено у IV кварталі 2019 року.

Зауважимо, що протягом 2011-2018 років участь у Рейтингу взяли 318 сумлінних платників податків Закарпаття, з них 94 стали переможцями першого туру Рейтингу, а 25 – другого, всеукраїнського.

Неодноразовими переможцями обласного та всеукраїнського турів були ТОВ «Прогрес-С», ДП «Санаторій Шаян», ФГ «Коник», СП у формі ТОВ «Д'ютіФріТрейдінг», ТОВ «Проектно-будівельний комплекс», ТОВ «А.М. ІТРО», ОП «Ужгородський коньячний завод».

Запрошуємо всіх сумлінних платників податків області взяти участь у Всеукраїнському рейтингу «Сумлінні платники податків – 2018». Більш детальну інформацію про Рейтинг можна отримати, звернувшись до Територіального відділення Всеукраїнської громадської організацією «Асоціація платників податків України» в Закарпатській області:

м. Ужгород, вул. Льва Толстого, 40а;

тел. (0312) 63-05-98 – офіс;

тел. (050) 229-12-31 – голова Ради ТВ АППУ Волощук Марта Гнатівна;

Для кореспонденції: 88018, м. Ужгород, а/с – 27.

www.appu.org.ua, e-mail: appu.voloshchuk@gmail.com.

