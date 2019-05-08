З початку року великий бізнес Заходу сплатив 2,6 млрд гривень до бюджетів усіх рівнів Суспільство | 07-05-2019, 11:08 0 88 За чотири місяці 2019 року Львівським управлінням Офісу ВПП ДФС забезпечено збір платежів до Загального фонду Державного бюджету в розмірі 2,6 млрд гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1,1 млрд гривень.

Зокрема, протягом квітня цього року великим бізнесом Заходу перераховано 569 мільйонів гривень.

У розрізі основних податків до Держбюджету надійшло: податку на додану вартість – 1,5 млрд гривень; податку на прибуток – 458 млн гривень та акцизного податку – 271 млн гривень.

Крім того, до місцевого бюджету великі підприємства перерахували 442 млн гривень. Слід зауважити, що міський бюджет щомісяця додатково отримує мільйони гривень. Так, з початку року, великий бізнес понад запланованого перерахував 45 млн гривень.



