Сьогодні у Львові покажуть відеомапінг з нагоди 125-річчя електрифікації Львова і запуску першого електричного трамваю Суспільство | 07-05-2019, 11:20 0 80

Львів відзначає 125-річчя з часу, коли у місті запрацювала перша електростанція, вулицями міста вирушив перший електричний трамвай, а у Стрийському парку освітили першу алею і фонтан. Відсвяткувати цю знакову подію для Львова і провести невеликий екскурс в історію та зазирнути у минуле електрифікації Львівщини вирішили за допомогою 3D-мапінгу. Отож сьогодні, о 22.00 год в дворі подвір’я Палацу Потоцьких (вул. Коперника, 15) відбудеться відеомапінг «125 років: магія електрики та трамваїв у Львові». Відеомапінг організовує ПрАТ «Львівобленерго» за підтримки Львівської міської ради та ЛКП «Львівелектротрансу».

Нагадаємо, цьогоріч, 31 травня, виповнюється 125 років, як у Львові поїхав перший електричний трамвай та розпочала роботу перша електрична станція міста. З нагоди ювілею у Львові відбудеться низка святкових заходів та подій. Львів’ян та гостей міста запрошують долучатися до святкування.



Історична довідка



У 1893 році львівський магістрат оголосив тендер на будівництво ліній електричного трамвая та електростанції потужністю 400 кінських сил (300 кВт), бо кінний трамвай вже не справлявся зі зростаючими потребами у перевезенні. Його виграла віденська фірма «Сіменс&Гальське», яка зобов'язувалася після двох років експлуатації на вимогу міської ради, якщо така буде, продати місту трамвай. 23 березня 1893 року був затверджений бюджет проекту. Він склав 880 тис. крон. Будівництво лінії електричного трамвая почалося у вересні 1893 року. Вже 15 травня 1894 року львівська газета «Діло» писала: «Пробна їзда електричного трамвая у Львові відбулася вночі між 1 і 2 годинами двома вагонами, що мали також електричне освітлення. Їзда була дуже ефективна, бо з-під коліс і на дроті добувалися снопи електричного світла… Пізньої нічної пори зібралося велике число цікавих…»



31 травня 1894 року у Львові було відкрито регулярний рух другого в Україні і четвертого в Австро-Угорщині електричного трамвая. Довжина ліній становила 8,3 км. Діяли такі маршрути (подані сучасні назви вулиць): «проспект Свободи — вулиця Степана Бандери — головний вокзал», «проспект Свободи — вулиця Івана Франка — Стрийський парк» і «проспект Свободи — вулиця Личаківська — Личаків». Відкриття було приурочено до Крайової виставки 1894 року, що проходила у Стрийському парку.



Поява електричного трамвая у Львові була сприйнята неоднозначно. Так, жінки львівських візників, які жили на Личакові, закидали перший електричний трамвай помідорами та тухлими яйцями. У 1896 році місто викупило мережу електричного трамвая і електростанцію за 1 млн 680 тис. крон.