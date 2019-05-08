Місто облаштовує ЦНАП в Рудно: вартість робіт становить 5,6 млн грн Суспільство | 07-05-2019, 11:22 0 85

Незабаром усі адміністративні послуги мешканці смт. Рудно зможуть отримати «на місці» — для них запрацює Центр надання адміністративних послуг на вул. Грушевського, 55. Усі роботи виконують за кошти міського бюджету Львова. Загальна вартість робіт з реконструкції приміщень для облаштування ЦНАП в Рудно становить 5,6 млн. грн.

Замовником робіт є Залізнична районна адміністрація, виконавцем — ТзОВ «Економбуд-ЛВ».



Зараз завершують внутрішні та зовнішні (фасадні) роботи, облаштовують прибудинкову територію. До кінця травня планують завершити усі внутрішні роботи. Окрім того, уже завершено процедуру закупівлі меблів для облаштування Центру надання адміністративних послуг.



Так, 1-й поверх будівлі буде призначений для надання всього комплексу послуг мешканцям — ЦНАП та приймальні селищної ради Рудно. А 2-й поверх передбачено як публічний простір для різних зустрічей, навчань, тощо.



«Новостворений офіс є достатньо просторим. Він обладнаний електронною системою керування чергою, доступом до інтернету, wi-fi, є можливість оплати послуг „на місці“. Офіс поділений на функціональні зали: рецепція („Інформаційна довідка“), де можна отримати бланк заяви, інформаційну картку адміністративної послуги з переліком документів, зареєструватись в електронній системі керування чергою; зала очікування та написання заяв; дитячий куточок; операційна зала, зона вільного доступу до інтернету», — акцентують в департаменті адміністративних послуг ЛМР.



У ЦНАП передбачено повний спектр надання адміністративних послуг: подати звернення, записатись на прийом до посадовця, подати заяву на отримання адміністративної послуги та отримати її результат, оформити паспорт, здійснити обмін водійських прав, послуги соціального напрямку — усі ці послуги будуть доступні вже в новому ЦНАП.



Роботу нового територіально підрозділу ЦНАП у Рудно забезпечуватимуть 7 адміністраторів.



Графік роботи територіальних підрозділів ЦНАП: понеділок-вівторок: 09.00 год. — 18.00 год. середа — четвер: 09.00 год. — 20.00 год. п’ятниця: 09.00 год. — 17.00 год. субота: 09.00 год. — 16.00 год.



Контакти: інформаційна довідка ЦНАП м. Львова: 297−57−95, e-mail: service_center@citylviv.gov.ua; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради: http://city-adm.lviv.ua/services